fermer
Smartphones

Et si l’iPhone 17 Pro adoptait (presque) l’idée la plus audacieuse du Xiaomi 17 Pro ?

Smartphones par Yohann Poiron le Apple iPhone 17 Pro
Et si l’iPhone 17 Pro adoptait (presque) l’idée la plus audacieuse du Xiaomi 17 Pro ?
Et si l’iPhone 17 Pro adoptait (presque) l’idée la plus audacieuse du Xiaomi 17 Pro ?

Vous vous souvenez de la fonctionnalité la plus surprenante du Xiaomi 17 Pro ? Son écran secondaire placé au dos, pensé pour concurrencer directement l’iPhone 17 Pro. Eh bien, il semble qu’un simple accessoire suffise désormais à offrir une partie de cette expérience… sur l’iPhone lui-même.

Dockcase Selfix : un écran arrière pour l’iPhone 17 Pro

Dockcase vient de dévoiler une coque baptisée Selfix, spécialement conçue pour l’iPhone 17 Pro. Sa particularité ? Elle intègre un véritable écran AMOLED au dos du téléphone, transformant instantanément le flagship d’Apple en un appareil à double affichage.

L’idée est simple, mais redoutablement efficace : utiliser l’écran arrière comme viseur pour les selfies et les vidéos, à la manière des smartphones à clapet ou du Xiaomi 17 Pro. Un atout évident pour les créateurs de contenu, vloggers et amateurs de photos qui souhaitent exploiter les capteurs arrière — nettement plus performants que la caméra frontale.

Un mini-écran AMOLED… mais très sérieux

Contrairement à ce que sa taille pourrait laisser penser, le module intégré à la coque Selfix ne fait pas de compromis. Il s’agit d’un écran AMOLED circulaire de 1,6 pouce, tactile, affichant une résolution de 480 × 480 pixels.

04 1 e0bbcf0d 65cd 4ff4 ac7d 0dc4b8bc94ca copy

Dockcase promet une expérience sans latence, sans nécessiter d’application dédiée. Un bouton physique permet d’allumer ou d’éteindre l’écran secondaire à la demande, offrant un contrôle simple et immédiat.

Bien plus qu’un simple gadget

La coque ne se contente pas d’ajouter un écran. Elle embarque également :

  • un port USB-C compatible PD 3.0, capable de gérer jusqu’à 100 W de puissance,
  • un lecteur de carte microSD, acceptant jusqu’à 2 To de stockage supplémentaire.

Fait intéressant : les photos et vidéos stockées sur la carte microSD apparaissent directement dans la galerie native de l’iPhone, comme si elles étaient enregistrées en interne. Une fonctionnalité rare — et précieuse — sur un appareil Apple.

Un lancement participatif… et encore des inconnues

Screen 2025 12 15 at 23.00.38 scaled

Pour l’instant, Dockcase n’a pas communiqué de prix officiel ni de date de sortie. Le produit a été lancé via Kickstarter, où il est présenté en plusieurs coloris : Midnight Black, Oat White et Blush Pink.

Si le concept séduit, il pourrait bien devenir l’un des accessoires les plus originaux de l’iPhone 17 Pro — et une manière élégante pour Apple users de goûter à une idée popularisée par Xiaomi, sans changer d’écosystème.

La coque Dockcase Selfix démontre qu’il suffit parfois d’un accessoire malin pour détourner les frontières du hardware. L’iPhone 17 Pro n’a peut-être pas d’écran arrière officiel, mais grâce à cette coque, il s’en rapproche dangereusement — et avec style.

Tags : AppleiPhone 17 Pro
Yohann Poiron

The author Yohann Poiron

J’ai fondé le BlogNT en 2010. Autodidacte en matière de développement de sites en PHP, j’ai toujours poussé ma curiosité sur les sujets et les actualités du Web. Je suis actuellement engagé en tant qu’architecte interopérabilité.

vous pourriez aussi aimer