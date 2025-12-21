Et si l’iPhone 17 Pro adoptait (presque) l’idée la plus audacieuse du Xiaomi 17 Pro ?

Vous vous souvenez de la fonctionnalité la plus surprenante du Xiaomi 17 Pro ? Son écran secondaire placé au dos, pensé pour concurrencer directement l’iPhone 17 Pro. Eh bien, il semble qu’un simple accessoire suffise désormais à offrir une partie de cette expérience… sur l’iPhone lui-même.

Dockcase Selfix : un écran arrière pour l’iPhone 17 Pro

Dockcase vient de dévoiler une coque baptisée Selfix, spécialement conçue pour l’iPhone 17 Pro. Sa particularité ? Elle intègre un véritable écran AMOLED au dos du téléphone, transformant instantanément le flagship d’Apple en un appareil à double affichage.

L’idée est simple, mais redoutablement efficace : utiliser l’écran arrière comme viseur pour les selfies et les vidéos, à la manière des smartphones à clapet ou du Xiaomi 17 Pro. Un atout évident pour les créateurs de contenu, vloggers et amateurs de photos qui souhaitent exploiter les capteurs arrière — nettement plus performants que la caméra frontale.

Un mini-écran AMOLED… mais très sérieux

Contrairement à ce que sa taille pourrait laisser penser, le module intégré à la coque Selfix ne fait pas de compromis. Il s’agit d’un écran AMOLED circulaire de 1,6 pouce, tactile, affichant une résolution de 480 × 480 pixels.

Dockcase promet une expérience sans latence, sans nécessiter d’application dédiée. Un bouton physique permet d’allumer ou d’éteindre l’écran secondaire à la demande, offrant un contrôle simple et immédiat.

Bien plus qu’un simple gadget

La coque ne se contente pas d’ajouter un écran. Elle embarque également :

un port USB-C compatible PD 3.0, capable de gérer jusqu’à 100 W de puissance,

un lecteur de carte microSD, acceptant jusqu’à 2 To de stockage supplémentaire.

Fait intéressant : les photos et vidéos stockées sur la carte microSD apparaissent directement dans la galerie native de l’iPhone, comme si elles étaient enregistrées en interne. Une fonctionnalité rare — et précieuse — sur un appareil Apple.

Un lancement participatif… et encore des inconnues

Pour l’instant, Dockcase n’a pas communiqué de prix officiel ni de date de sortie. Le produit a été lancé via Kickstarter, où il est présenté en plusieurs coloris : Midnight Black, Oat White et Blush Pink.

Si le concept séduit, il pourrait bien devenir l’un des accessoires les plus originaux de l’iPhone 17 Pro — et une manière élégante pour Apple users de goûter à une idée popularisée par Xiaomi, sans changer d’écosystème.

La coque Dockcase Selfix démontre qu’il suffit parfois d’un accessoire malin pour détourner les frontières du hardware. L’iPhone 17 Pro n’a peut-être pas d’écran arrière officiel, mais grâce à cette coque, il s’en rapproche dangereusement — et avec style.