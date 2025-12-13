Accueil » Calibre 8.16.1 : l’IA recommande vos prochains livres et transforme l’app de gestion d’e-books

Calibre, l’incontournable gestionnaire d’e-books open source, continue sa mue vers un outil dopé à l’intelligence artificielle. Avec sa version 8.16.1, fraîchement publiée, le logiciel franchit une nouvelle étape : il peut désormais vous recommander votre prochaine lecture grâce à l’IA.

Une évolution qui ravira autant les lecteurs en panne d’inspiration… que ceux qui commencent à s’inquiéter de voir Calibre glisser vers un modèle « AI-first ».

Une nouvelle fonctionnalité phare : l’IA qui vous propose votre prochain livre

La grande nouveauté se niche dans un simple clic droit. En sélectionnant un livre dans votre bibliothèque, un nouveau menu Similar Books → Ask AI permet désormais de solliciter l’IA pour générer une liste de titres proches — par genre, ambiance, thématique ou style narratif.

Une petite révolution pour éviter les tunnels de recommandations interminables ou sortir d’une crise de lecture.

Là où d’autres applications se contentent d’algorithmes grossiers, Calibre propose ici une approche plus contextuelle, plus littéraire, plus personnalisée.

L’autre nouveauté majeure : discuter d’un livre directement avec l’IA

Autre ajout notable : un clic droit sur le bouton View ouvre désormais une option Discuss selected book(s) with AI..

L’IA devient alors une sorte de compagnon de lecture capable de résumer un ouvrage, éclairer un passage obscur, analyser un personnage, décrypter des thèmes, ou encore répondre à des questions précises — sans jamais quitter Calibre.

Un outil qui risque d’être adoré par étudiants, chercheurs… et lecteurs pressés.

Une intégration IA très ouverte : Calibre refuse l’enfermement dans un écosystème

Contrairement à la plupart des logiciels qui intègrent l’IA avec un modèle propriétaire (et souvent un abonnement obligatoire), Calibre garde sa philosophie open source.

Le logiciel peut se connecter à Google Gemini, GitHub, OpenRouter, Ollama, des modèles locaux auto-hébergés, et, désormais, LM Studio, ajouté avec cette mise à jour.

Calibre 8.16.1 devient ainsi l’un des rares outils grand public permettant d’utiliser des centaines de modèles IA, dont beaucoup totalement gratuits.

Pour ceux qui refusent toute forme d’IA, la communauté rappelle qu’il faut rester sur la version 8.10, dernière build 100 % dépourvue d’intelligence artificielle.

Retour sur le virage IA de Calibre : une progression graduelle

Cette version s’inscrit dans une série d’ajouts IA réguliers :

Calibre 8.11.1 : Introduction de l’onglet Ask AI dans le dictionnaire interne du lecteur d’e-books. En sélectionnant un passage, l’utilisateur pouvait déjà poser des questions sur le texte.

Calibre 8.16.1 aujourd’hui : Recommandations IA, discussion IA autour des livres et support des modèles locaux via LM Studio

Le virage s’accélère clairement.

Sous le capot : correctifs et ajustements

Au-delà des nouveautés IA, Calibre 8.16.1 apporte aussi une correction d’un bug du moteur PDF qui interprétait mal certaines balises HTML, le retour du menu de changement de casse dans l’éditeur de commentaires, divers correctifs mineurs de stabilité.

Un rafraîchissement bienvenu pour un logiciel qui évolue à un rythme inhabituellement rapide.

Soyons honnêtes : Calibre n’a jamais eu besoin d’IA pour être le gestionnaire d’e-books par excellence. Les premiers ajouts — résumé, analyse de texte, dictionnaire augmenté — avaient du sens.

Mais, l’intégration de modèles locaux, la multiplication des points de contact IA et l’impression d’une feuille de route qui s’écrit autour de l’IA plus que de la lecture interrogent.

Une seule chose est certaine : Calibre 8.16.1 marque un tournant.