Huawei Nova 15 officiel : lancement confirmé le 22 décembre et nouveau design photo

Après plusieurs semaines de rumeurs contradictoires, la série Huawei Nova 15 sort enfin de l’ombre. Le constructeur chinois a publié ses premiers visuels officiels, confirmant au passage la date de lancement en Chine et dévoilant une évolution esthétique notable pour l’un de ses segments les plus populaires.

Sans encore entrer dans le détail des caractéristiques techniques, Huawei envoie un message clair : la série Nova 15 ne sera pas une simple mise à jour cosmétique.

Huawei Nova 15 : Lancement confirmé pour le 22 décembre en Chine

Huawei a officiellement annoncé que la série Nova 15 sera dévoilée en Chine le 22 décembre. Pour l’instant, aucune information ne permet de savoir si ces modèles seront commercialisés à l’international ou s’ils resteront exclusifs au marché chinois, comme c’est souvent le cas pour la gamme Nova.

Les visuels publiés se concentrent principalement sur le Nova 15 Ultra, qui semble incarner la nouvelle identité visuelle de la série.

Selon le leaker chinois Fixed Focus Digital Cameras, Huawei envisagerait plusieurs dates clés en décembre : les 15, 22 et 28 décembre :

15 décembre : début de la communication et des teasers officiels

22 décembre : présentation officielle de la gamme

28 décembre : ouverture des ventes en Chine

Cette annonce placerait le Nova 15 comme l’un des derniers lancements majeurs de Huawei en 2025.

Un design retravaillé pour le Nova 15 Ultra

Le teaser officiel révèle un module photo arrière entièrement repensé. Exit les anneaux circulaires classiques : le Nova 15 Ultra adopte un bloc rectangulaire intégrant deux cercles distincts.

Le premier regroupe les trois capteurs photo arrière

Le second accueille le flash LED ainsi que le marquage « XD Portrait »

Ce choix donne au smartphone une allure plus structurée et plus premium, tout en mettant clairement l’accent sur la photographie. Il est très probable que les Nova 15 et Nova 15 Pro reprennent cette même signature visuelle, avec de légères variations selon le positionnement.

Huawei Nova 15 : ce que l’on sait déjà des spécifications

Les informations précédemment partagées par Digital Chat Station indiquent que la série Nova 15 se composerait de trois modèles distincts : Huawei Nova 15, Huawei Nova 15 Pro et Huawei Nova 15 Ultra.

Côté affichage, le Nova 15 standard embarquerait une dalle de 6,7 pouces, tandis que le Nova 15 Pro passerait à 6,84 pouces. Les deux modèles utiliseraient des écrans OLED LTPO 1,5K, un choix qui permet à Huawei de proposer une haute qualité visuelle tout en maîtrisant la consommation énergétique.

Des ambitions photographiques revues à la hausse

La photo reste un axe fort de la gamme Nova, et la série Nova 15 ne ferait pas exception. Le modèle Pro serait notamment équipé d’un double capteur selfie (50 mégapixels + 8 mégapixels), d’un capteur principal arrière de 50 mégapixels, d’un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels, d’un ultra grand-angle, et d’un capteur multispectral, destiné à améliorer la précision des couleurs et les performances en basse lumière.

Le Nova 15 standard, plus accessible, conserverait un unique capteur frontal de 50 mégapixels, mais profiterait tout de même d’une mise à niveau par rapport à la génération précédente.

Sous le capot, l’ensemble de la gamme serait propulsé par de nouveaux processeurs Kirin de série 8, confirmant la volonté de Huawei de renforcer son écosystème matériel malgré les contraintes persistantes. Les Nova 15 & Nova 15 Pro devraient se vanter du Kirin 8020, tandis que le Nova 15 Ultra pourrait disposer du Kirin 9010S — le Kirin 9020A étant également évoqué comme alternative possible.

Les trois modèles seraient équipés d’une batterie de 5 700 mAh, une capacité généreuse pour cette catégorie.

Une série clé pour la stratégie de Huawei

La gamme Nova joue un rôle central dans la reconquête du marché de milieu de gamme en Chine. Avec la série Nova 15, Huawei semble vouloir moderniser à la fois le design et les prestations, tout en conservant ce qui fait le succès de la ligne : écrans de qualité, photo soignée et identité forte.

Avec cette Nova 15, Huawei semble vouloir rehausser le positionnement de la série, tant sur le plan du design que sur celui des capacités photographiques et de l’autonomie.

Le lancement du 22 décembre devrait lever le voile sur les derniers détails — prix, logiciels et éventuelles nouveautés photo liées au fameux marquage XD Portrait.