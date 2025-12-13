Galaxy S26 : Samsung confronté à une tension critique sur l’approvisionnement en mémoire

À l’approche du lancement de la série Galaxy S26, Samsung se retrouve au cœur d’une situation d’approvisionnement particulièrement tendue. Selon plusieurs sources sud-coréennes, le groupe prépare des discussions de haut niveau avec Micron afin de sécuriser l’approvisionnement en mémoire DRAM mobile pour son prochain flagship.

En toile de fond : une flambée des prix, des contrats encore incertains et une pression croissante sur les calendriers industriels.

Samsung : Des négociations d’urgence prévues au CES 2026

TM Roh, à la tête de la division DX (Device eXperience) de Samsung, serait attendu pour un entretien stratégique avec Sanjay Mehrotra, CEO de Micron, dès le premier jour du CES 2026 à Las Vegas. Un rendez-vous inhabituel dans le cadre de ce salon, généralement consacré aux annonces publiques plutôt qu’aux négociations contractuelles.

Cette initiative traduit l’urgence de la situation. Le marché de la LPDDR5X connaît une hausse de prix brutale : les modules 12 Go, qui se négociaient autour de 30 dollars plus tôt dans l’année, auraient atteint près de 70 dollars fin novembre. Une évolution qui complique fortement les discussions de Samsung, à la fois avec sa propre division semi-conducteurs (DS) et avec des fournisseurs externes comme Micron.

À ce stade, aucun accord définitif n’aurait encore été conclu pour la mémoire du Galaxy S26, alors même que les délais de montée en production se rapprochent dangereusement.

Un marché sous tension et des contrats plus courts

Selon plusieurs observateurs du secteur, les fabricants de mémoire privilégient actuellement des contrats trimestriels plutôt que des engagements à long terme, afin de tirer parti de la hausse des prix. Une stratégie compréhensible du point de vue des fournisseurs, mais qui complique la planification industrielle pour Samsung Mobile.

Cette situation survient alors que les coûts augmentent déjà sur d’autres postes clés, notamment les processeurs applicatifs, ce qui accentue la pression budgétaire sur la division smartphones. Dans ce contexte, Micron prend une importance stratégique accrue, d’autant plus que l’entreprise avait déjà fourni une part significative de la DRAM mobile utilisée dans la série Galaxy S25.

Entre LPDDR6, Exynos et arbitrages internes

En parallèle de ces négociations, la division DS de Samsung poursuit le développement de sa mémoire LPDDR6, censée offrir des débits supérieurs et une meilleure efficacité énergétique. Des indices laissent penser que cette technologie pourrait être présentée au CES 2026, même si sa commercialisation à grande échelle n’interviendrait que plus tard.

Autre élément clé : l’adoption encore limitée de le Exynos 2600 au sein de la gamme Galaxy. Cette situation réduit les économies d’échelle espérées et renforce la dépendance aux composants externes, au moment même où les coûts explosent.

Un enjeu stratégique pour le lancement du Galaxy S26

Prévu pour début 2026, le Galaxy S26 pourrait voir son lancement influencé par l’issue de la rencontre entreTM Roh et la direction de Micron. Si Samsung n’a fait aucun commentaire officiel sur sa stratégie mémoire, la multiplication de signaux d’urgence souligne une réalité plus large : la pression croissante sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, alimentée par une demande soutenue et des capacités de production limitées.

Dans un marché où chaque composant clé devient un levier stratégique, la mémoire n’est plus un simple détail technique — elle est désormais un facteur déterminant dans la réussite d’un flagship mondial.