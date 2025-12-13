iOS 26.2 est disponible : nouveautés AirDrop, écran verrouillé, Apple Music et AirPods

Apple déploie officiellement iOS 26.2 pour les iPhone 11 et modèles plus récents. Une mise à jour qui ne bouleverse pas l’expérience, mais qui affine de nombreux usages quotidiens, tout en apportant des nouveautés attendues sur l’écran verrouillé, AirDrop, Apple Music, Rappels et les AirPods. En parallèle, Apple publie également des mises à jour pour macOS, iPadOS, watchOS et visionOS.

iOS 26.2 : Un écran verrouillé plus personnalisable

Première évolution visible : de nouvelles options de personnalisation de l’écran de verrouillage. iOS 26.2 permet désormais d’ajuster précisément le niveau d’opacité des éléments visuels, offrant plus de liberté pour adapter lisibilité et esthétique selon ses préférences.

C’est une évolution discrète, mais qui s’inscrit dans la volonté d’Apple de rendre l’iPhone plus modulable sans sacrifier la cohérence visuelle du système.

AirDrop s’ouvre enfin aux inconnus

Autre nouveauté notable : AirDrop devient plus flexible. Il est désormais possible de partager des fichiers avec des personnes qui ne figurent pas dans vos contacts, grâce à un code à usage unique à transmettre au destinataire.

Une solution simple et sécurisée, particulièrement utile lors d’événements, de déplacements ou de collaborations ponctuelles, sans avoir à enregistrer un contact temporaire.

Rappels devient plus… pressant

L’application Rappels gagne une option « urgent », capable de déclencher une alarme à l’échéance d’une tâche. Un ajout bienvenu pour celles et ceux qui utilisent Rappels comme un véritable outil de productivité, et pas seulement comme une simple liste de tâches.

Apple Music mise sur l’écoute hors ligne

Du côté d’Apple Music, iOS 26.2 introduit deux améliorations appréciables :

Paroles disponibles hors connexion pour les morceaux téléchargés

Une nouvelle playlist Favorite Songs, intégrée à la section Top Picks

Des ajouts qui renforcent l’expérience utilisateur, notamment pour les déplacements ou les zones à faible connectivité.

Traduction en direct sur AirPods : l’Europe enfin servie

Bonne nouvelle pour les utilisateurs européens : la traduction en direct sur AirPods arrive enfin dans l’UE, après un retard lié à des préoccupations réglementaires plus tôt dans l’année.

Cette fonctionnalité permet de traduire des conversations en temps réel directement dans les écouteurs, renforçant le positionnement des AirPods comme accessoires intelligents et non plus de simples écouteurs audio.

Alertes de sécurité enrichies aux États-Unis

Aux États-Unis, iOS 26.2 introduit également la prise en charge des Enhanced Safety Alerts. Apple précise que ces alertes peuvent informer les utilisateurs de menaces imminentes telles que : inondations, catastrophes naturelles, et d’autres situations d’urgence.

Ces notifications s’accompagnent d’éléments enrichis, comme des cartes des zones concernées et des liens vers des consignes de sécurité détaillées.

Apple Podcasts devient plus interactif

La mise à jour intègre aussi les nouveautés annoncées pour Apple Podcasts le mois dernier :

Génération automatique de chapitres pour les podcasts en anglais lorsque le créateur n’en fournit pas

Liens temporisés, qui apparaissent à des moments précis de l’épisode (par exemple lorsqu’un animateur mentionne un autre podcast ou une ressource)

Une évolution qui rend l’écoute plus interactive et mieux structurée.

visionOS 26.2 : des ajouts ciblés pour le Vision Pro

La mise à jour visionOS 26.2 est plus modeste, mais apporte néanmoins quelques améliorations clés :

Extension du Travel Mode aux voitures et bus

Prise en charge de contenus dessinés à la main avec des périphériques compatibles (comme le Logitech Music)

Ajout de tables dans Freeform, facilitant la gestion de tableaux et de feuilles de calcul en réalité mixte

Des évolutions qui renforcent progressivement la crédibilité du Vision Pro comme outil de travail, au-delà de l’expérimentation.

Une mise à jour de consolidation plutôt que de rupture

Avec iOS 26.2, Apple poursuit sa stratégie : améliorer l’existant par petites touches, en se concentrant sur la personnalisation, la sécurité, l’usage hors ligne et les services.

Ce n’est pas une mise à jour spectaculaire, mais elle apporte des raffinements concrets qui améliorent l’expérience au quotidien — exactement le type de mises à jour qui finissent par faire la différence sur le long terme.