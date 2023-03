Microsoft Edge arrive avec Bing alimenté par l’IA et Edge Copilot

Microsoft a confirmé en février qu’elle ajoutait le nouveau Bing alimenté par l’IA, alias Bing Conversation, à la barre latérale de Microsoft Edge, ainsi que des fonctions d’écriture IA supplémentaires. Ces fonctionnalités sont désormais disponibles avec la mise à jour Microsoft Edge 111.

Microsoft Edge 111 comprend la barre latérale et le volet de découverte mis à jour qui se trouvent dans les canaux Beta, Dev et Canary depuis un certain temps déjà, et que Microsoft appelle également « Edge Copilot ». Il y a un nouveau gros bouton Bing en haut à droite de la fenêtre du navigateur, qui ouvre directement le nouveau volet de découverte avec trois onglets disponibles. L’onglet Conversation est une version intégrée du chatbot disponible sur le site Web de Bing, l’onglet Message propose davantage de contrôles pour les fonctions de texte génératif de Bing, et l’onglet Informations fournit des données de Bing sur le site en cours.

Microsoft souhaite vraiment que vous utilisiez les nouvelles fonctionnalités de Bing, au point que la barre latérale s’ouvre si vous passez votre souris sur le bouton Bing. Il s’agit de la nouvelle fonctionnalité de masquage automatique de la barre latérale, qui, selon Microsoft, « permet de maximiser la productivité et la commodité de la barre latérale sans sacrifier le précieux espace de l’écran ». Il n’existe aucun moyen simple de la désactiver ou de masquer complètement le gros bouton Bing, ce qui rend l’argument de la commodité un peu creux.

La barre latérale étant basée sur le contexte de la page que vous consultez dans Edge, vous pouvez par exemple demander au chatbot de résumer les informations d’un site d’achat si vous consultez un produit. La barre latérale Bing peut également résumer des articles, comparer des éléments sur une page Web et vous permettre de choisir parmi une variété de tons pour générer du texte dans des articles de blog, des e-mails, des listes à puces, etc.

Edge 111 met également à jour le flux Microsoft pour la version entreprise du navigateur, et le mode de sécurité amélioré prend désormais en charge le code WebAssembly sur les Mac basés sur Intel et les PC Linux x86-64. En février dernier, Microsoft a présenté une mise à jour visuelle pour Edge avec des éléments plus arrondis ainsi que les nouvelles fonctionnalités de Bing, mais ces changements ne semblent pas encore avoir été mis en place.

Vous pouvez télécharger Edge sur le site de Microsoft. Si vous possédez déjà le navigateur, vous devriez bientôt recevoir la mise à jour automatiquement, ou vous pouvez vérifier manuellement si des mises à jour sont disponibles. Les fonctionnalités alimentées par Bing nécessitent un compte Microsoft qui a été accepté dans la liste d’attente de Bing.

L’IA est omniprésente chez Microsoft

Cette nouvelle barre latérale Bing dans Edge laisse entrevoir la direction que pourrait prendre Microsoft avec ses fonctionnalités d’IA pour Windows, Office et d’autres applications. Google vient d’annoncer son intention d’ajouter une IA de type ChatGPT à Gmail et Google Docs, afin de permettre aux utilisateurs de Google Workspace de générer automatiquement des courriels, des documents, etc.

Microsoft devrait dévoiler des fonctionnalités analogues lors d’un événement consacré à l’IA au travail qui se tiendra ce jeudi. L’événement se concentrera probablement sur la manière dont l’IA de type ChatGPT de Microsoft fonctionnera dans les applications Office telles que Teams, Word et Outlook. .