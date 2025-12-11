Accueil » Motorola Edge 70 Ultra : un concurrent sérieux du Galaxy S26 Ultra grâce… au stylet ?

Motorola Edge 70 Ultra : un concurrent sérieux du Galaxy S26 Ultra grâce… au stylet ?

Motorola Edge 70 Ultra : un concurrent sérieux du Galaxy S26 Ultra grâce… au stylet ?

Motorola semble préparer un coup stratégique pour 2026 : ramener le stylet sur un smartphone haut de gamme, une catégorie où Samsung règne seul depuis des années avec ses Galaxy S Ultra.

Selon Android Headlines, le futur Motorola Edge 70 Ultra intégrerait un support stylet natif, adapté de l’expérience proposée sur la série Moto G Stylus. Ce serait une première pour Motorola dans le segment premium — et une façon claire de viser directement le Galaxy S25 Ultra et surtout le futur Galaxy S26 Ultra.

Motorola Edge 70 Ultra : Un stylet… mais comment ?

C’est LA grande question. Deux options semblent possibles. Le stylet intégré dans le châssis, comme Samsung. C’est le choix le plus logique, d’autant que Motorola maîtrise déjà la technologie grâce aux Moto G Stylus. Cela renforcerait la productivité, la différenciation et l’intérêt pour les utilisateurs pro/artistes.

L’autre option consiste à vendre le stylet en accessoire supplémentaire. Plus simple à développer, mais moins élégant. Ce serait une solution proche de certaines tablettes Android ou du mode S Pen « Bluetooth » externe.

Pour le moment, rien n’est confirmé, mais les premières images marketing fuitées suggèrent bien une orientation « productivité ».

Une fiche technique qui se précise

Les premières fuites (dont un passage sur Geekbench) indiquent un Snapdragon 8 Gen 5 (moins puissant que le Snapdragon 8 Elite Gen 5 du Galaxy S26 Ultra), un lancement prévu début 2026, probablement juste après celui du Galaxy S26 Ultra, et un positionnement premium, au-dessus du Edge 70 lancé en octobre

Même si le processeur est un cran en dessous du futur Ultra de Samsung, l’ajout du stylet pourrait compenser en offrant une expérience unique dans l’écosystème Android.

Pourquoi c’est important

Depuis la disparition du Galaxy Note, Samsung est le seul acteur majeur à proposer un stylet intégré dans un smartphone premium. Si Motorola confirme cette rumeur, ce serait la première vraie alternative au Galaxy S Ultra pour les amateurs de stylet, et cela pourrait pousser d’autres marques (Xiaomi, Honor, OnePlus) à explorer la même voie.

Ainsi, Motorola se démarquerait enfin dans le segment haut de gamme, où la concurrence est féroce.

Date de sortie attendue

Le Samsung Galaxy S26 Ultra est attendu en février 2026, tandis que le Motorola Edge 70 Ultra est attendu juste après, début 2026. Le timing est clairement calculé pour proposer une alternative juste après la star du marché.