Motorola va lancer son premier smartphone pliable « livre » au CES 2026

L’année prochaine approche, et avec elle le CES — le plus grand salon technologique annuel au monde, où de nombreuses marques dévoilent leurs paris pour « la prochaine grande innovation ». Cette fois, Motorola semble avoir spoilé sa propre annonce grâce à une invitation… très parlante.

Motorola propose déjà des pliables — sa gamme Razr, au format flip — mais n’a encore jamais lancé de pliable façon livre, comme les Galaxy Z Fold. Cela pourrait officiellement changer début janvier.

Deux indices majeurs dans l’invitation de Motorola

Selon Android Central, l’invitation envoyée à la presse contient deux messages très clairs :

Une phrase sans ambiguïté : « We’re getting ready to unfold new perspectives » -> « Nous nous préparons à déplier de nouvelles perspectives ». Difficile de faire plus explicite pour annoncer un pliable au format livre.

Une lampe qui… s’ouvre comme un livre : L’invitation contient un petit accessoire en forme de livre lumineux dont les « pages » s’ouvrent et s’étalent en éventail — un clin d’œil évident au design d’un foldable book-style.

En résumé : Motorola semble préparer son premier concurrent direct du Galaxy Z Fold 7 de Samsung.

Pourquoi un Motorola Fold a beaucoup de sens

Le marché des pliables façon livre reste très peu occupé. Certes Samsung domine le marché, Honor et Xiaomi progressent, mais peu sont disponibles mondialement et Motorola ne propose que des smartphones à clapet (Razr). L’arrivée d’un Motorola Fold serait donc stratégique — et logique.

Motorola est aussi connu pour proposer des pliables plus abordables que ses rivaux, ce qui pourrait secouer un marché dominé par des modèles très onéreux.

Le Galaxy Z Fold 7 coûte plus de 2 000 euros. Un futur Motorola Fold dépasserait probablement les 1 000 euros, mais pourrait se situer entre le prix d’un Razr Ultra et celui d’un Galaxy Z Fold, ce qui en ferait un pliable grand écran plus accessible.

L’option parfaite pour ceux qui veulent un grand écran pliant sans exploser leur budget.

Faut-il rester prudent ?

Oui, Motorola joue avec les métaphores et rien n’est confirmé noir sur blanc. Mais les indices sont tellement évidents qu’il est difficile d’y voir autre chose qu’un teasing clair d’un foldable « book-style ».

Conclusion : préparez-vous à un vrai « Motorola Fold » au CES 2026. Une première apparition est presque confirmée, positionnement plus abordable qu’un Galaxy Fold. Motorola va enfin élargir sa gamme de smartphone pliable au-delà des modèles pliables.

Si Motorola réussit ce lancement, le marché des pliables pourrait devenir beaucoup plus intéressant — et beaucoup plus compétitif — dès l’année prochaine.