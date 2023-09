Comment utiliser la fonction Double Tap sur votre Apple Watch 9 ?

Apple vient de dévoiler la Watch Series 9 lors de l’événement « Wonderlust », et elle apporte plusieurs améliorations par rapport à la Watch Series 8, notamment une nouvelle puce S9, un écran plus lumineux, NameDrop, et bien d’autres choses encore. Cependant, ce qui vaut la peine d’être examiné, c’est la nouvelle fonction Double Tap.

Grâce au moteur neuronal avancé de la puce S9, la dernière Apple Watch Series 9 est livrée avec un nouveau geste permettant aux utilisateurs d’effectuer plusieurs tâches, comme répondre à un appel, répéter des alarmes, démarrer un chronomètre, etc., le tout en tapotant deux fois l’index et le pouce ensemble.

Habituellement, nous interagissons avec l’Apple Watch en utilisant son écran tactile. Bien que cela permette d’effectuer des tapotements précis à l’écran, les utilisateurs ne peuvent pas faire grand-chose si leur autre main est occupée. Le geste Double Tap comble cette lacune, permettant aux utilisateurs d’interagir avec la montre d’une nouvelle manière, en s’ajoutant aux gestes existants, comme le swip (glisser), le lever du poignet et la mise en sourdine avec le couvercle.

Comme indiqué précédemment, vous pouvez toucher deux fois l’index et le pouce de la main qui porte votre montre pour activer le geste Double Tap, qui fait office de bouton principal dans une application.

Ainsi, si vous êtes dans l’application Musique, vous pouvez utiliser le geste Double Tap pour mettre de la musique en lecture/pause. Si votre alarme sonne, vous pouvez utiliser le geste pour la mettre en pause. De la même manière, vous pouvez trouver des façons plus significatives d’utiliser le geste pour accomplir des tâches plus rapidement et plus facilement.

Disponible le mois prochain

Enfin, vous pouvez utiliser cette fonction comme un obturateur d’appareil photo à distance. Vous pouvez l’utiliser pour ouvrir la pile intelligente sur le cadran de la montre, comme vous le feriez en tournant la couronne numérique.

Le nouveau geste s’appuie sur le moteur neuronal du S9, qui utilise le gyroscope, l’accéléromètre et le capteur optique de fréquence cardiaque de la montre. Il intègre l’apprentissage automatique pour détecter de minuscules changements dans le flux sanguin lors d’un double tapotement de l’index et du pouce. Double Tap sera disponible dans une mise à jour logicielle de l’Apple Watch Series 9 le mois prochain.

Heureusement, nous n’aurons pas à attendre très longtemps pour obtenir des réponses à nos questions. L’Apple Watch Series 9 est actuellement en vente à partir de 449 euros. L’autre grande vedette de Wonderlust 2023 était l’iPhone 15. Nous avons pu voir pour la première fois l’iPhone 15 Pro revêtu de titane, ainsi que la puissante caméra à zoom périscopique 5x du modèle Pro Max.