Pourquoi il vaut mieux utiliser le partage de connexion que le Wi-Fi public ?

Il fut un temps où les hotspots Wi-Fi publics étaient rares et précieux. Aujourd’hui, impossible d’échapper à une longue liste de réseaux « gratuits » : cafés, restaurants, centres commerciaux, gares, voire toilettes publiques. Pourtant, derrière cette apparente commodité se cachent de nombreux risques et limitations.

Grâce au tethering — le partage de connexion via votre smartphone —, vous transportez désormais votre propre hotspot privé, plus rapide, plus fiable et surtout plus sûr.

Voici pourquoi c’est (presque toujours) la meilleure option.

1. Une sécurité que vous pouvez réellement maîtriser

La plupart des réseaux Wi-Fi publics sont configurés selon une logique de confiance implicite : tout appareil connecté est potentiellement visible par les autres. En clair, n’importe qui partageant le mot de passe peut intercepter une partie du trafic réseau.

Certes, les sites Web modernes utilisent le protocole HTTPS pour chiffrer les échanges, mais cela ne suffit pas à contrer certaines attaques comme :

les attaques « man-in-the-middle »,

le vol d’identifiants non sécurisés,

ou la prise de contrôle de sessions Web.

Un VPN peut ajouter une couche de protection, mais il n’est pas infaillible. À l’inverse, une connexion cellulaire via tethering repose sur un canal privé et chiffré géré par votre opérateur, bien plus difficile à compromettre.

Résultat : pour tout ce qui touche à vos données sensibles (banque, travail, messagerie), mieux vaut éviter le Wi-Fi public.

2. Des vitesses constantes, sans congestion

Le Wi-Fi public partage la bande passante entre tous les utilisateurs. Si le café dispose d’une connexion de 50 Mb/s et qu’une vingtaine de clients sont connectés, votre débit réel peut tomber à 2 Mb/s ou moins.

À l’inverse, une connexion 4G ou 5G offre une bande passante bien plus importante et surtout moins dépendante des autres utilisateurs. Même si la couverture cellulaire varie, la stabilité est souvent supérieure à celle d’un réseau public saturé.

3. Pas de portails de connexion douteux

Combien de fois avez-vous dû passer par un portail d’accès pour « profiter » du Wi-Fi gratuit ? Souvent, on vous demande vos coordonnées personnelles, ou même un paiement dissimulé sous un faux « accès gratuit ».

Pire encore, ces portails s’accompagnent de clauses de confidentialité abusives que personne ne lit vraiment. En partageant simplement votre connexion mobile, vous évitez ces étapes intrusives — et protégez vos données personnelles.

4. Une connexion disponible partout où vous avez du réseau

S’appuyer sur le Wi-Fi public, c’est sauter d’un « îlot de connexion » à l’autre. Mais avec la couverture 4G/5G actuelle, il est rare de ne pas avoir de signal, surtout en milieu urbain.

Résultat : plus besoin de chercher désespérément un café pour se connecter — votre hotspot personnel vous suit partout.

5. Moins de restrictions cachées

Les réseaux Wi-Fi publics bloquent souvent certains services :

streaming vidéo,

sites spécifiques,

ou encore utilisation de VPN.

Ces restrictions peuvent ruiner votre productivité. Avec votre connexion cellulaire personnelle, vous bénéficiez d’un accès libre et complet à Internet, comme à la maison.

6. Une meilleure fiabilité pour le travail et les déplacements

Même avec un bon débit théorique, le Wi-Fi public reste imprévisible : pertes de signal, lenteurs soudaines, coupures… Autant de problèmes gênants pour les appels vidéo, les visioconférences ou le télétravail.

Votre connexion mobile est souvent bien plus stable. Si vous voyagez, faites simplement attention au roaming : les frais d’itinérance peuvent être élevés.

Astuce : utilisez une eSIM locale ou un forfait international pour garder une connexion abordable.

7. L’avenir appartient au tethering avec la 5G

Avec la généralisation de la 5G, les raisons d’utiliser le Wi-Fi public disparaissent peu à peu. Les vitesses de téléchargement atteignent celles de la fibre, la latence diminue, et la couverture s’étend rapidement.

Bien sûr, il reste pertinent d’utiliser un Wi-Fi fiable (comme celui du bureau) pour économiser ses données, mais, dans la plupart des cas, le tethering est plus sûr, plus simple et plus performant.

Et si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez investir dans un routeur de voyage : il permet de connecter plusieurs appareils, d’améliorer la stabilité et même d’utiliser un port Ethernet filaire pour une confidentialité totale.

Le Wi-Fi public, une solution de secours seulement

Le Wi-Fi gratuit peut dépanner, mais il n’a jamais été aussi risqué ni aussi inutile. Entre les menaces de sécurité, les vitesses aléatoires et les portails intrusifs, le jeu n’en vaut plus la chandelle.

Votre smartphone est désormais votre meilleur point d’accès, offrant une connexion rapide, privée et disponible partout.

En 2025, le véritable luxe numérique, ce n’est pas le Wi-Fi gratuit… c’est la liberté de se connecter en toute sécurité, où que vous soyez.