Samsung préparerait un nouveau foldable en 2026 : un Galaxy Z Fold « au format large » ?

Après une année 2025 couronnée par les excellentes ventes du Galaxy Z Fold 7, Samsung veut clairement maintenir la pression sur le segment du pliable.

Et selon une nouvelle fuite, la marque pourrait ajouter un troisième modèle Galaxy Z Fold à sa gamme dès 2026. Oui, un tout nouveau type de pliable, différent du Fold traditionnel et du nouveau Galaxy Z TriFold.

Un mystérieux modèle SM-F971U apparaît : le « grand format Fold » se précise

Un nouvel appareil Samsung portant le numéro SM-F971U vient d’apparaître dans la base de données GSMA. La découverte, signée Smartprix, mentionne un nom marketing interne : H8.

Un détail qui change tout :

Les SM-F9xx correspondent toujours aux Galaxy Z Fold

Les SM-F7xx sont réservés aux Galaxy Z Flip

Le suffixe U indique une version US

Et, le nom interne H8 n’est utilisé pour aucun Fold ou Flip existant

Pendant un temps, la rumeur parlait d’un « Galaxy Z Flip 8 FE », mais le format du numéro ne colle absolument pas. Tout indique plutôt qu’on a affaire au fameux pliable « wide-type », un concept déjà évoqué dans des fuites coréennes et destiné à ouvrir une nouvelle catégorie.

Un Galaxy Z Fold plus large, plus naturel, plus proche… de l’iPhone Fold ?

La stratégie fait sens : 2026 verra l’arrivée du tout premier iPhone Fold, un événement qui pourrait remuer le marché. Samsung veut donc proposer une alternative avant que la concurrence ne dicte les standards.

Les premières fuites sur ce nouveau Fold « large-format » évoquent un écran externe plus large, proche du 18:9, un écran interne parfaitement carré, façon 1:1 et une ergonomie plus proche d’un « mini-tablet » que du livre étroit des Fold actuels.

Exactement le type de format qui pourrait concurrencer le futur iPhone Fold, attendu avec un ratio interne 4:3 inspiré de l’iPad, et le Pixel 10 Pro Fold, déjà passé au format carré 1:1.

En clair : Samsung pourrait proposer son smartphone pliable le plus punchy, plus large, plus confortable, et plus polyvalent que le Z Fold 7 au ratio 6:5.

Pourquoi ce nouveau format pourrait changer la donne ?

Aujourd’hui, beaucoup d’utilisateurs reprochent au Galaxy Z Fold son format externe trop étroit, malgré les efforts des générations récentes.

Un Galaxy Z Fold plus large pourrait offrir une prise en main plus naturelle en mode smartphone, une expérience de navigation plus proche d’un mobile classique, moins de compromis dans les apps non optimisées et un écran interne parfaitement carré, idéal pour la productivité ou le multitâche.

Ce serait une véritable différenciation dans un marché qui s’uniformise entre marques.

Samsung veut élargir sa gamme avant que l’iPhone n’arrive

Entre le Galaxy Z Flip (format compact), le Galaxy Z Fold (livre étroit), le Galaxy Z TriFold (tablette pliable), et maintenant ce Fold large…, Samsung semble vouloir verrouiller toutes les niches possibles du marché pliable avant l’arrivée d’Apple.

Une stratégie ultra-agressive mais logique : l’iPhone Fold risque de devenir immédiatement le pliable le plus vendu du monde, même sans l’inventer.

À titre personnel, j’adore le Galaxy Z Fold 7… mais son écran externe reste son plus grand compromis. Passer à un format plus large pourrait rendre l’usage quotidien bien plus naturel, séduire ceux qui trouvent les Fold actuels trop « effilés » et proposer une vraie alternative au futur iPhone Fold.

Ce ne sera pas une révolution, mais clairement une amélioration de confort très attendue.