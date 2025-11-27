Accueil » WhatsApp ferme la porte aux IA concurrentes : ChatGPT et Copilot quittent la plateforme

WhatsApp ferme la porte aux IA concurrentes : ChatGPT et Copilot quittent la plateforme

Le paysage des messageries s’apprête à vivre une petite secousse géopolitique numérique. OpenAI puis Microsoft ont confirmé coup sur coup que ChatGPT et Copilot quitteront WhatsApp début 2026. Non pas par choix… mais parce que Meta a décidé de leur en fermer l’accès.

Un changement majeur dans les conditions d’utilisation de WhatsApp Business Solution entrera en vigueur le 15 janvier 2026 : il interdit désormais d’utiliser la plateforme pour distribuer des chatbots IA dont l’IA est le produit principal, sauf s’il s’agit d’une IA… développée par Meta.

En clair : Meta verrouille WhatsApp pour ses propres IA, et les concurrents doivent plier bagage.

ChatGPT et Copilot sortent, Meta AI reste — et reste seule

OpenAI a annoncé son départ il y a quelques semaines. Microsoft vient de l’imiter. Les deux entreprises citent explicitement les nouvelles règles de WhatsApp comme raison de leur retrait. Jusqu’au 15 janvier 2026, leurs bots resteront accessibles, mais ensuite :

ChatGPT disparaîtra de WhatsApp

Copilot disparaîtra aussi

Et Meta AI deviendra la seule IA disponible nativement sur la plateforme

OpenAI précise que les utilisateurs peuvent lier leur compte ChatGPT à WhatsApp pour conserver leur historique après leur départ.

Microsoft, en revanche, ne proposera pas de migration pour Copilot, laissant les utilisateurs repartir de zéro ailleurs.

La nouvelle règle de WhatsApp : protéger son terrain contre les « IA produits »

Meta avait annoncé ce changement en octobre. Et, la formulation est très claire : les entreprises ont le droit d’utiliser WhatsApp pour du support client ou des bots de service. Interdit : utiliser WhatsApp pour distribuer une IA dont l’IA elle-même est le produit.

Un porte-parole anonyme de Meta l’avait résumé auprès de TechCrunch : « Le WhatsApp Business API sert à offrir du support client. Nous voulons aider les dizaines de milliers d’entreprises qui construisent ce type d’expériences ».

La traduction stratégique ? Meta refuse que ses concurrents utilisent WhatsApp — l’un des plus grands réseaux de communication au monde — comme canal de distribution pour leurs IA.

Et maintenant ? Perplexity, Claude, Mistral… tous sur la sellette

Ce bannissement ne vise pas seulement OpenAI et Microsoft. Tous les acteurs de l’IA générative « grand public » seront concernés : Perplexity, Anthropic (Claude), Mistral, xAI (Grok) et toute autre IA potentiellement distribuée via WhatsApp

On peut donc s’attendre à une vague d’annonces de retraits dans les prochaines semaines.

Dès janvier, Meta AI se retrouvera seule sur WhatsApp — un levier stratégique colossal pour imposer ses modèles d’IA auprès des milliards d’utilisateurs de la messagerie.

Une manœuvre stratégique — et un précédent important

Ce changement marque une étape clé dans la guerre des IA. Meta n’est plus seulement en compétition sur la qualité des modèles, elle protège agressivement ses plateformes et bloque l’accès à ses rivaux là où elle possède un avantage de distribution sans équivalent

Là où Apple verrouille son écosystème, Meta verrouille WhatsApp — sa pépite la plus universelle.

Le message est limpide : Vous voulez toucher les utilisateurs WhatsApp ? Il faudra passer par Meta AI.