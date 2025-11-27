WhatsApp prépare les brouillons de Statuts

WhatsApp continue lentement mais sûrement sa transformation. Longtemps simple messagerie, l’app se rapproche chaque mois davantage d’un véritable réseau social — un Facebook ou Instagram en version plus discrète, mais tout aussi riche en fonctionnalités.

La dernière nouveauté en préparation ? Les brouillons de statuts. Un détail en apparence… mais un changement que les utilisateurs attendaient depuis des années.

Fin de l’angoisse : vos statuts ne disparaîtront plus si vous quittez l’app

Si vous avez déjà rédigé un statut un peu long — une annonce, un message perso, un petit roman du dimanche — vous connaissez ce moment de frustration absolue : Vous quittez l’app, tout s’efface et vous recommencez à zéro.

Bonne nouvelle, les dernières lignes de code repérées dans la version bêta montrent que WhatsApp s’apprête à introduire un système de brouillons pour les Statuts, exactement comme Instagram.

Concrètement, si vous quittez l’éditeur de statut, WhatsApp affichera un pop-up « Enregistrer en brouillon/Supprimer/Continuer à éditer ». En fonction de votre choix, le contenu sera sauvegardé automatiquement comme brouillon. Il réapparaîtra dès que vous rouvrirez l’écran de création

Simple. Évident. Indispensable.

Une petite évolution… mais une grande avancée d’usage

Soyons honnêtes : On ne parle pas ici d’une révolution technologique. Mais d’un confort d’utilisation énorme, surtout pour ceux qui utilisent les statuts comme leurs « Stories WhatsApp ». Ce changement rapproche encore WhatsApp de ses cousins Meta. En effet, Instagram a déjà les brouillons, Facebook aussi et Threads s’y appuie beaucoup.

WhatsApp suit la trajectoire tracée par le groupe : rendre ses apps interopérables, intuitives et cohérentes.

Le seul vrai risque : les brouillons qui s’accumulent et bouffent du stockage

C’est le côté obscur de la fonctionnalité. Sur Instagram, les brouillons peuvent littéralement s’empiler et finir par prendre des gigas entiers sur le téléphone.

Imaginez la même chose dans WhatsApp — une app déjà gourmande en stockage, surtout chez ceux qui reçoivent photos, vidéos et memes en rafale. On peut espérer une suppression automatique après X jours, un onglet de gestion des brouillons, ou une alerte de nettoyage quand ils s’accumulent.

Pour l’instant, mystère. Mais, WhatsApp devra gérer ça intelligemment.

Quand arrive la fonction ?

Pas encore disponible publiquement. Pas annoncée officiellement. Mais le code est là — donc la sortie est imminente. On peut aisément parier sur : une disponibilité dans l’une des prochaines versions stables.

WhatsApp a accéléré ses nouveautés ces derniers mois :

multi-comptes sur un seul appareil,

lancement sur Apple Watch,

sauvegardes chiffrées avec passkey,

nouveaux outils de confidentialité…

Les brouillons pourraient arriver plus vite qu’on ne l’imagine.

Un petit bouton qui change beaucoup

Les statuts ne sont plus une fonctionnalité secondaire : pour certains pays, ils sont autant utilisés que les Stories Instagram.

Le fait de pouvoir sauvegarder un brouillon va éviter les pertes de contenu frustrantes, encourager des statuts plus travaillés, et pousser WhatsApp encore un peu plus vers le territoire des réseaux sociaux

Et soyons réalistes : Dès que ce sera disponible, tout le monde l’utilisera sans même y penser.