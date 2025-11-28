Accueil » Honor Watch X5 : une nouvelle montre ultra-fine qui vise l’endurance, le sport et le quotidien

Aux côtés de ses nouveaux Honor 500 et 500 Pro, la marque a discrètement élargi son catalogue wearables en Chine avec la Honor Watch X5.

Une smartwatch qui coche presque toutes les cases essentielles — grand écran AMOLED, autonomie de deux semaines, châssis ultra-fin — tout en affichant un prix étonnamment bas : 449 yuan, soit environ 55 euros.

À ce tarif, Honor ne cherche pas à battre les mastodontes du segment haut de gamme : elle s’impose plutôt comme une montre polyvalente, légère et robuste, pensée pour accompagner le plus grand nombre au quotidien.

Honor Watch X5 : Une finesse remarquable et un design soigné

La Honor Watch X5 adopte une approche minimaliste très maîtrisée :

Épaisseur minimale : 9,99 mm

Poids plume : 29 g (sans bracelet)

Boîtier en aluminium ultra-fin

Verre 2.5D et écran plein format avec bordures de 1,8 mm

L’écran AMOLED de 1,97 pouce, rafraîchi à 60 Hz, offre un excellent ratio écran-corps (82 %), pour une lisibilité confortable et moderne. Always-On Display et raise-to-wake sont au rendez-vous, tout comme une belle collection de cadrans personnalisables.

Un seul bouton multifonction gère pression courte, longue et rotation, renforçant le minimalisme de l’ensemble. Le bracelet silicone souple, doux et hypoallergénique, bénéficie d’un système de détache rapide.

14 jours d’autonomie et certification 5ATM + IP68

L’autonomie annoncée est clairement l’un des grands arguments de cette montre : 14 jours en utilisation classique et 5 jours avec le mode Always-On Display activé.

La résistance à l’eau est impressionnante pour ce marché : 5 ATM + IP68, permettant natation en eau peu profonde, douches et lavage des mains sans stress.

GPS intégré et 120 sports : une montre vraiment sportive

Loin d’être une simple montre « lifestyle », la Honor Watch X5 embarque un ensemble complet d’outils pour la pratique sportive :

GPS indépendant (BeiDou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS)

Altimètre barométrique

Boussole

120 modes sportifs

Entraînements guidés + retours vocaux

Stretching post-séance intégré

Honor met également en avant un programme de réduction de masse grasse basé sur l’IA, un outil bienvenu pour les utilisateurs en quête de suivi simple et motivant.

Un suivi santé complet

Comme ses concurrentes bien plus chères, la Honor Watch X5 propose un monitoring 24/7 avec un une fréquence cardiaque en continu, une analyse avancée du sommeil, un suivi du cycle féminin et une mesure express via « One-Touch Check ».

Avec ses capteurs (accéléromètre, gyroscope, magnétomètre, PPG cardiaque), elle couvre l’essentiel, sans basculer dans le médical — ce n’est pas son rôle, ni son prix.

Une montre connectée polyvalente pour un prix presque imbattable

Malgré son tarif serré, la Honor Watch X5 ne sacrifie pas les fonctionnalités connectées :

Appels Bluetooth

NFC + cartes de transport simulées

Appareil photo distant

Mode Ne pas déranger

SOS d’urgence en un clic

Minijeux et apps utilitaires

Compatibilité Android 9+ et iOS 13+

De quoi en faire un compagnon complet dans la vie quotidienne.

Prix et disponibilité

La Honor Watch X5 est vendue au prix de 449 ¥ dans les coloris Moonlight White et Phantom Black. Elle est déjà disponible sur le marché chinois.

À ce prix, Honor ne joue pas dans la catégorie Apple Watch ou Galaxy Watch — elle redéfinit plutôt ce que peut proposer une montre à moins de 60 euros. La Honor Watch X5 séduit par son écran généreux, sa légèreté, ses fonctions sportives crédibles et une autonomie que bien des montres premium lui envieraient.

Un modèle pensé pour le quotidien, sans fioritures, mais terriblement efficace.