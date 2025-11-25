Accueil » Les HONOR 500 et 500 Pro sont officiels : specs, prix et nouveautés

HONOR avait promis un lancement massif : il est là. Les nouveaux HONOR 500 et HONOR 500 Pro viennent d’être officialisés en Chine, et le moins qu’on puisse dire, c’est que la marque frappe très fort dans la catégorie premium abordable.

Entre un écran OLED ultra-lumineux, une batterie gargantuesque de 8000 mAh et un module photo de 200 mégapixels « le plus grand de sa catégorie », la série Honor 500 ressemble davantage à un flagship camouflé qu’à un simple milieu de gamme évolué.

Honor 500: Un écran OLED plat qui explose les standards

HONOR mise énormément sur l’affichage : 6,55 pouces, FHD+, 120 Hz, OLED, et jusqu’à 6000 nits en HDR. Oui, 6000 nits. C’est l’une des valeurs les plus élevées jamais rapportées pour un smartphone, toutes gammes confondues.

Les bordures ultra-fines (1,05 mm) donnent une impression de compacité bienvenue, surtout sur un appareil qui embarque… une batterie deux fois plus grosse que la moyenne.

La différence entre les deux modèles se joue ailleurs.

Snapdragon 8s Gen 4 vs Snapdragon 8 Elite: le différentiel de puissance

En effet, sous le capot le HONOR 500 se vante d’un Snapdragon 8s Gen 4, un SoC premium basé sur un cœur Prime moderne, pensé pour les performances soutenues. Quant au HONOR 500 Pro, celui-ci se vante d’un Snapdragon 8 Elite gravé en 3 nm. C’est actuellement l’une des puces les plus rapides du marché, proche des flagships de 2026.

Les deux profitent du HONOR Phantom Engine, une technologie maison qui vise à maintenir 120 fps constants dans les jeux MOBA populaires, avec un taux de jitter annoncé… à 0,00 %. Une promesse ambitieuse — et très marketing — mais qui illustre la volonté de HONOR d’en faire une machine de gaming mobile crédible.

Une nouvelle identité visuelle : « Crystal Island »

HONOR inaugure un tout nouveau bloc photo, baptisé Crystal Island, dont la conception permettrait d’optimiser l’espace de 10 % par rapport à la génération précédente.

Quatre coloris sont disponibles : Moonlight Silver, Aquamarine, Starlight Pink et Obsidian Black.

Le tout dans un châssis de seulement 7,75 mm d’épaisseur, certifié IP68/IP69/IP69K — des niveaux de résistance à l’eau et à la pression habituellement réservés aux flagships ultra-durcis.

Photo : un imposant capteur 200 mégapixels, un téléphoto 3x réservé au Pro

HONOR ne fait pas semblant côté imagerie. Le capteur principal des Honor 500 & 500 Pro est de 200 mégapixels. C’est un capteur de 1/1,4 ’’ avec OIS. C’est l’un des plus grands capteurs proposés dans cette classe de prix.

L’ultra-grand-angle est quant à lui un capteur de 12 mégapixels, autofocus, offrant un mode macro de 2,5 cm. Enfin, le téléobjectif (Pro uniquement) est un capteur de 50 mégapixels, offrant un zoom optique 3x, et OIS.

En façade, la série Honor 500 se vante d’un capteur de 50 mégapixels offrant un enregistrement vidéo en 4K, et dispose d’un capteur 3D pour une meilleure détection de profondeur.

De quoi viser franchement la catégorie photo premium, surtout sur le Pro.

Une batterie titanesque : 8,000 mAh

C’est l’autre énorme surprise : 8 000 mAh sur les deux modèles, un record absolu dans cette gamme. Le HONOR 500 se vantera d’une charge filaire de 80 W et 27 W sans fil, tandis que le HONOR 500 Pro se vantera d’une charge filaire de 80 W et sans-fil de 50 W.

Le Pro ajoute également un capteur d’empreintes ultrasonique.

Sur le papier, autonomie et endurance devraient être parmi les meilleures du marché.

MagicOS 10, connectivité complète, finesse maîtrisée

Les deux modèles tournent sous MagicOS 10/Android 16, et embarquent l’arsenal complet : Wi-Fi 7, Bluetooth 6,0, NFC, Ultra-constellation GNSS (GPS, Galileo, GLONASS, QZSS, NavIC…), Double SIM 5G, haut-parleurs stéréo et capteur infrarouge.

Le tout dans 198 g (500) ou 201 g (500 Pro).

Prix en Chine : agressifs… voire déroutants

Pour ce niveau de fiche technique, les tarifs paraissent presque irréels.

HONOR 500:

12/256 → 2 699 ¥ (~ 330 euros)

12/512 → 2 999 ¥ (~ 366 euros)

16/512 → 3 299 ¥ (~ 402 euros)

HONOR 500 Pro

12/256 → 3 599 ¥ (~ 440 euros)

12/512 → 3 899 ¥ (~ 476 euros)

16/512 → 4 199 ¥ (~ 512 euros)

16/1 To → 4 799 ¥ (~ 586 euros)

Commercialisation : 27 novembre en Chine.

Une série Honor 500 qui flirte avec le haut de gamme

Avec une fiche technique digne d’un flagship, une batterie gigantesque, un design rénové et des prix agressifs, HONOR positionne clairement la série Honor 500 comme une alternative premium aux modèles plus chers des géants Android.

Reste à voir si le duo fera une percée internationale. Dans le contexte actuel, c’est probablement l’une des sorties les plus ambitieuses du marché chinois.