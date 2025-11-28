Après Google, Nothing veut aussi rendre AirDrop compatible avec ses smartphones

La bombe lâchée cette semaine par Google — Quick Share devenant compatible avec AirDrop — continue de secouer l’industrie. Mais pour l’instant, cette compatibilité n’est disponible que sur les Pixel 10.

Sans surprise, d’autres marques Android comptent se joindre à la fête.

Carl Pei (Nothing) veut activer AirDrop « le plus vite possible »

Carl Pei, fondateur et CEO de Nothing, a immédiatement réagi sur X. Il affirme que Nothing explore déjà comment activer la compatibilité AirDrop sur ses appareils, et que la marque veut proposer la fonctionnalité « dès que possible ».

Il ajoute que cette avancée technologique est exactement « le genre de progrès que nous devons voir ».

Aucun détail précis pour l’instant : ni calendrier ni liste des modèles concernés.

Mais, Apple pourrait tout bloquer

Plus tôt dans la semaine, Google a surpris tout le monde en révélant que la compatibilité Quick Share et AirDrop ne repose sur aucun hack. Les deux appareils établissent simplement une connexion directe en pair-à-pair, sans serveur intermédiaire.

Selon ArsTechnica, on doit remercier… l’Union européenne. Une décision réglementaire récente oblige Apple à adopter des standards d’interopérabilité sans fil — ce qui a ouvert une petite porte technique permettant à Google d’utiliser AirDrop.

Mais cette porte pourrait vite se refermer.

Mark Gurman, journaliste très fiable sur Apple, estime que Apple voudra probablement tuer cette compatibilité dès que possible, même si cela pourrait attirer l’attention des régulateurs. Google confirme ne pas avoir consulté Apple avant de lancer la fonctionnalité, mais dit être ouvert à collaborer pour aller plus loin.

Le génie est sorti de la bouteille

Soyons honnêtes : aucun utilisateur de smartphone ne veut d’un monde où l’on ne peut pas s’envoyer un fichier entre iPhone et Android sans galérer. La réaction de Carl Pei est exactement ce que n’importe quel dirigeant dans le secteur devrait dire aujourd’hui : l’interopérabilité est la voie à suivre.

Reste à voir si Apple laissera faire… ou tentera de restaurer son jardin fermé.