Redmi K90 Ultra : premières fuites d’un modèle XXL pensé pour la performance

Quelques mois après les Redmi K90 et K90 Pro Max, les premières rumeurs autour d’un Redmi K90 Ultra commencent déjà à circuler. Un modèle qui, selon les fuites, pousserait encore plus loin l’endurance et la puissance, confirmant la stratégie d’expansion agressive de Xiaomi sur le segment performance.

Redmi K90 Ultra : Un successeur attendu, déjà au cœur des discussions

Le Redmi K90 Ultra devrait arriver plusieurs mois après les premiers modèles de la série — possiblement mi-2026 si Redmi suit le calendrier du K80 Ultra. Pourtant, le smartphone alimente déjà les conversations, porté par les premières indiscrétions de Digital Chat Station. Rien d’officiel donc, mais un faisceau d’indices assez consistant pour esquisser le prochain grand modèle “Ultra” de la marque.

Selon ces fuites, Xiaomi chercherait clairement à distinguer ce futur Redmi K90 Ultra de ses frères Redmi K90 et Redmi K90 Pro Max, en misant sur un écran plus rapide, une batterie massive et un profil résolument orienté gaming.

Le Redmi K90 Ultra embarquerait une dalle LTPS OLED de 6,8 pouces avec une définition 1,5K et un taux de rafraîchissement impressionnant de 165 Hz. Un choix qui le positionnerait parmi les smartphones les plus fluides du marché, à mi-chemin entre un téléphone premium et une machine dédiée au jeu.

Le cadre serait en métal, signe d’un design plus robuste. L’appareil bénéficierait également d’une protection renforcée contre l’eau, alignée sur les standards élevés de la concurrence haut de gamme. Parmi les autres éléments évoqués : un capteur d’empreintes à ultrasons sous l’écran et un système audio revu à la hausse.

Une batterie gigantesque pour tenir la distance

C’est probablement l’information la plus marquante : le Redmi K90 Ultra pourrait intégrer une batterie proche des 8 000 mAh. Une capacité rare sur un smartphone “mainstream”, qui placerait ce modèle dans une catégorie à part, idéale pour les sessions de jeu intensives ou les marathons multimédias.

Le téléphone pourrait aussi s’appuyer sur une couche logicielle dédiée aux hautes fréquences d’affichage, optimisée pour les performances en jeu — un signe supplémentaire que Redmi cible les utilisateurs à la recherche d’un appareil endurant et puissant.

MediaTek en renfort, avec le futur Dimensity 9500 Plus en ligne de mire

Sous le capot, les rumeurs évoquent un chipset MediaTek Dimensity de la série 9, possiblement le Dimensity 9500+, attendu en 2026. Une puce encore non officialisée mais présentée comme la prochaine grande étape de MediaTek sur le très haut de gamme.

Aucune information fiable n’a filtré sur la partie photo. Les sources parlent toutefois d’un smartphone “axé performance”, ce qui laisse penser que Redmi privilégiera une configuration solide mais pas forcément au niveau des flagships photo.

Une stratégie claire : pousser le segment performance encore plus loin

En misant sur un écran à 165 Hz, une batterie hors norme et un futur SoC haut de gamme, Redmi semble vouloir consolider son positionnement : proposer des smartphones très performants à des tarifs toujours agressifs. Ce Redmi K90 Ultra pourrait aussi ouvrir la voie à une déclinaison internationale rebadgée sous la marque Xiaomi, comme cela s’est déjà vu sur d’autres modèles.

Si les rumeurs se confirment, le Redmi K90 Ultra pourrait devenir l’un des téléphones les plus séduisants pour les gamers mobiles et les utilisateurs intensifs. Reste désormais à attendre les premières images officielles et, surtout, la confirmation de cette batterie au format XXL.