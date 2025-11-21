Accueil » Nvidia et Google lancent GeForce Now Fast Pass pour les Chromebooks

Nvidia et Google unissent leurs forces autour d’une offre qui devrait plaire aux joueurs… et relancer l’intérêt pour les Chromebooks. Le duo vient d’annoncer GeForce Now Fast Pass, un nouveau plan de cloud gaming exclusivement destiné aux utilisateurs de Chromebook, avec une particularité très séduisante : un an d’abonnement offert pour tout achat d’un nouveau Chromebook.

GeForce Now Fast Pass ressemble de près au plan gratuit existant de GeForce Now, mais avec quelques avantages notables — notamment l’absence complète de publicité et la possibilité d’éviter les files d’attente.

Un point crucial quand on sait que la version gratuite impose généralement une attente de 2 minutes ou plus avant le lancement d’une session.

Ce que propose GeForce Now Fast Pass

Plus de 2 000 jeux accessibles immédiatement

Comme le plan gratuit de GeForce Now, GeForce Now Fast Pass permet de streamer directement plus de 2 000 jeux « Ready-to-Play » déjà présents dans vos bibliothèques Steam, Epic Games Store ou Xbox.

Aucune installation, aucune mise à jour, aucun stockage local requis. Contrairement au plan gratuit classique, GeForce Now Fast Pass supprime totalement les pubs.

En outre, GeForce Now Fast Pass permet de « Évitez la file d’attente » — une amélioration bienvenue pour les joueurs habitués à attendre avant d’entrer en session.

Une limite : 10 heures de jeu par mois

C’est ici que GeForce Now Fast Pass se distingue le plus :

10 heures de cloud gaming par mois,

avec possibilité de reporter jusqu’à 5 heures au mois suivant.

Une limite qui en fait une offre « premium light », destinée aux joueurs occasionnels plutôt qu’aux gros consommateurs.

Ce que GeForce Now Fast Pass n’inclut pas

GeForce Now Fast Pass reste loin des abonnements payants de GeForce Now (Performance, Ultimate) :

Pas de RTX On (ray tracing)

Pas de streaming 120/240 FPS

Pas d’accès aux jeux « Install-to-Play »

Pas de sessions illimitées

Les plans payants, eux, débutent à 10,99 €/mois et offrent une expérience beaucoup plus proche du gaming PC traditionnel… sans les limitations horaires.

Un an offert avec chaque nouveau Chromebook

Google confirme que tout acheteur d’un nouveau Chromebook recevra gratuitement 12 mois de Fast Pass.

C’est clairement un moyen pour le constructeur de muscler sa gamme de Chromebooks pour gamers, de rendre le cloud gaming plus accessible, et peut-être même de compenser la fin de Stadia en intégrant plus profondément GeForce Now dans son écosystème.

Ni Nvidia ni Google n’ont pour l’instant annoncé le prix individuel du plan Fast Pass en dehors de cette offre promotionnelle.

Ce plan s’adresse à un public bien identifié :

les joueurs occasionnels,

ceux qui veulent simplement accéder à leurs bibliothèques Steam/Epic/Xbox sans un PC puissant,

les nouveaux utilisateurs de Chromebook séduits par une offre clé en main.

Ce n’est pas un concurrent direct aux plans Priority ou Ultimate, mais plutôt un « ticket d’entrée premium » pour renforcer l’attrait des Chromebooks dans le monde du gaming.

Si le prix final reste raisonnable, Fast Pass pourrait devenir l’un des arguments les plus solides pour populariser le cloud gaming auprès du grand public.