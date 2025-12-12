Accueil » GPT-5.2 est là : OpenAI riposte à Google avec son modèle le plus puissant jamais lancé

OpenAI a officiellement dévoilé GPT-5.2 dans ChatGPT, sa nouvelle famille de modèles frontier IA, confirmant les rumeurs qui couraient depuis des semaines. OpenAI le présente comme son meilleur modèle à ce jour pour un usage professionnel quotidien.

Fidji Simo, CEO of Applications chez OpenAI, a déclaré lors d’un briefing jeudi que cette nouvelle génération est « en préparation depuis de très nombreux mois », réfutant l’idée d’une réaction précipitée aux progrès rapides de la concurrence.

Selon OpenAI, la gamme GPT-5.2 — composée des modèles Instant, Thinking et Pro — progresse nettement dans plusieurs domaines clés :

création de feuilles de calcul,

production de présentations,

écriture et révision de code,

compréhension d’images,

gestion de longs contextes,

utilisation d’outils,

exécution de projets complexes en plusieurs étapes.

Un positionnement clair face à Gemini 3, actuellement perçu comme le meilleur modèle généraliste du marché.

GPT-5.2 : Des capacités scientifiques et analytiques renforcées

Aidan Clark, VP Research chez OpenAI, a révélé que l’équipe a fourni GPT-5.2 Pro à un chercheur senior en immunologie. Résultat : lorsqu’il lui a demandé de générer les questions les plus importantes encore sans réponse sur le système immunitaire, le modèle a produit des questions « plus pertinentes et plus fines, assorties d’explications plus solides » que tous les autres modèles frontier existants.

Cette avancée souligne l’objectif d’OpenAI : faire de GPT-5.2 non seulement un assistant de productivité, mais aussi un véritable co-chercheur dans des domaines complexes.

Et pour la première fois, il inclut explicitement un soutien aux tokens de raisonnement, dans la lignée de la série o1.

Des capacités monstrueuses : jusqu’à 400 000 tokens de contexte

GPT-5.2 introduit :

400 000 tokens de contexte — permet d’ingérer des centaines de documents ou un dépôt GitHub entier.

128 000 tokens de sortie — assez pour générer un livre, une appli complète ou un rapport de 200 pages.

Coupure de connaissances : 31 août 2025 — très récente pour un LLM.

Trois versions : Instant, Thinking et Pro

OpenAI segmente désormais ses modèles selon le type de tâche :

GPT-5.2 Instant

Rapide, léger, idéal pour les requêtes quotidiennes.

(Remplace GPT-5.1-chat-latest)

GPT-5.2 Thinking

Nouvelle star du raisonnement.

Pour les projets complexes, agents, codage profond, mathématiques, longues chaînes d’actions.

GPT-5.2 Pro

Le modèle le plus intelligent et le plus précis.

Pour les entreprises, les chercheurs, les questions critiques.

Coût élevé mais précision maximale.

GPT-5.2 bat Gemini 3 sur les benchmarks clés

OpenAI affiche une série de records impressionnants :

GDPval (travail professionnel)

GPT-5.2 Thinking : SOTA

Surpasse ou égale des professionnels humains dans 70,9 % des tâches.

SWE-bench Pro (programmation réelle)

Nouveau record : 55,6 %, loin devant les modèles précédents.

GPQA Diamond (science de haut niveau)

GPT-5.2 Pro : 93,2 %, meilleur score jamais enregistré.

FrontierMath

GPT-5.2 Thinking : 40,3 % (vs 31 % pour GPT-5.1 Thinking).

ARC-AGI-1 (raisonnement général)

GPT-5.2 Pro : 90,5 % — premier modèle à dépasser les 90 %.

ScreenSpot-Pro (compréhension d’interface graphique)

GPT-5.2 Thinking : 86,3 % (vs 64,2 % pour GPT-5.1)

Une amélioration clé : des agents plus fiables

Dans son article technique, OpenAI affirme que GPT-5.2 améliore nettement la performance des agents autonomes — un terrain stratégique où tous les géants de l’IA se battent pour offrir les assistants les plus utiles, les plus stables et les plus polyvalents.

Max Schwarzer, chercheur chez OpenAI, l’a résumé ainsi : « Notre vision est de faire de ChatGPT le meilleur assistant personnalisé possible ». OpenAI insiste particulièrement sur une amélioration attendue : GPT-5.2 Thinking « hallucine moins » que son prédécesseur.

Une réduction cruciale pour les professionnels qui veulent passer d’un simple chatbot conversationnel à un outil agentique fiable, capable de prendre des décisions, exécuter des tâches et automatiser des processus.

Testé par les entreprises avant son lancement

Plusieurs grandes entreprises ont eu accès à GPT-5.2 avant son déploiement public, notamment : Notion, Box, Shopify, Harvey, Zoom, Databricks.

Selon OpenAI, ces partenaires ont pu utiliser les modèles pendant deux semaines et constater une nette amélioration de la cohérence, du raisonnement, de la gestion de documents complexes, et de la qualité globale des workflows automatisés.

Le lancement intervient dans un contexte explosif : Google a récemment pris la tête des benchmarks avec Gemini 3, poussant OpenAI à activer un « Code Red » interne pour accélérer l’amélioration de ChatGPT.

Malgré cela, OpenAI insiste : GPT-5.2 n’a pas été précipité pour rattraper Google, mais était prévu « depuis de nombreux mois ».

Disponibilité