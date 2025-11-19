Galaxy S26 : Samsung resterait bloqué à 12 Go de RAM… sauf en Chine

Alors que l’on espérait une montée en gamme plus franche, une nouvelle fuite refroidit les attentes : les Galaxy S26 conserveraient la même configuration mémoire que la génération S25, avec seulement une exception réservée au marché chinois.

Une gamme Galaxy S26 uniformisée à 12 Go de RAM

Selon Ice Universe, Samsung s’apprête à maintenir 12 Go de RAM sur l’ensemble de la série Galaxy S26 vendue hors de Chine. Le Galaxy S26 et le S26+ seraient commercialisés en versions 256 ou 512 Go, toujours accompagnées de 12 Go de RAM. Le Galaxy S26 Ultra, lui, proposerait un modèle 1 To/12 Go à l’international.

Un Galaxy S26 Ultra 1 To avec 16 Go de RAM, réservé exclusivement à la Chine — un choix qui risque de faire grincer des dents chez les utilisateurs les plus technophiles du reste du monde.

Samsung et ses spécifications à géométrie variable

Ce n’est pas la première fois que Samsung offre un traitement de faveur à certains marchés. Pendant des années, les utilisateurs européens et asiatiques ont dû se contenter de versions Exynos moins performantes, tandis que les États-Unis bénéficiaient du Snapdragon. Plus récemment, le Galaxy Z Fold 6 SE n’a été lancé que sur le marché chinois.

La stratégie se répète ici : les marchés où les fiches techniques sont scrutées de près — et où la concurrence locale est féroce — héritent d’une version plus musclée.

Pourtant, du point de vue des spécifications brutes, la situation n’évolue quasiment pas : la série Galaxy S25 proposait déjà 12 Go de RAM sur tous ses modèles.

Une stagnation en quantité… mais une amélioration en vitesse

La bonne nouvelle, c’est que Samsung pourrait compenser cette stagnation par l’intégration d’une RAM plus rapide, atteignant jusqu’à 10,5 Gb/s, accompagnée d’optimisations côté photo. C’est peut-être là que se joue la vraie montée en gamme : dans la rapidité d’accès aux données, essentielle pour l’IA embarquée, la capture multi-image et les nouveaux pipelines de traitement photo.

Comme le résume bien le débat : la quantité compte, mais la vitesse compte encore davantage.

Une frustration persistante pour les marchés internationaux

Reste une irritante impression de déjà-vu : la répétition des disparités entre régions. Certes, Samsung n’est pas seul dans ce jeu — Apple aussi réserve certaines variantes (comme l’iPhone 17 full eSIM) à des marchés spécifiques. Mais l’écart de RAM, lui, touche directement à l’expérience haut de gamme.

Avec l’accélération des usages IA et le progrès rapide des capteurs, certains fans estiment que Samsung aurait dû franchir le cap des 16 Go globalement — ne serait-ce que pour affirmer son leadership face à une concurrence chinoise de plus en plus agressive.

L’année prochaine, la famille Galaxy S26 pourrait donc offrir plus de vitesse, mais pas forcément plus de générosité… et c’est précisément ce que certains reprocheront à Samsung.