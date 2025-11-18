OPPO Reno 15c : le nouveau modèle d’entrée de gamme arrive fin décembre

OPPO a officiellement lancé aujourd’hui en Chine sa nouvelle gamme Reno 15, composée du Reno 15 et du Reno 15 Pro. Mais la marque a également profité de l’événement pour confirmer l’arrivée d’un troisième modèle : le Reno 15c, prévu pour la fin décembre.

OPPO le décrit comme une « option d’entrée de gamme » axée sur le design tendance, les performances fluides et une qualité fiable au quotidien.

Un premier aperçu du Reno 15c

Malgré l’absence de fiche technique, OPPO a présenté un aperçu du téléphone durant la conférence. Le Reno 15c reprend les lignes générales des Reno 15 et 15 Pro, avec un dos brillant et une finition travaillée. La principale différence se situe au niveau du module photo : le flash LED est placé en bas du module, et non en haut comme sur les deux modèles supérieurs.

Les deux smartphones annoncés aujourd’hui partagent une base technique commune. Ils sont équipés du MediaTek Dimensity 8450, associés à jusqu’à 16 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage interne.

L’écran du Reno 15 est une dalle OLED de 6,32 pouces en résolution 1.5K. Le Reno 15 Pro adopte une dalle plus grande, 6,78 pouces, également en 1.5K, mais avec un rafraîchissement adaptatif allant de 1 Hz à 120 Hz.

Un quadruple appareil photo haut de gamme

Fait notable dans cette gamme de prix, les deux modèles partagent un ensemble photo très ambitieux : un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra-grand-angle de 50 mégapixels, un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels offrant un zoom optique 3,5×, et à l’avant, une caméra de 50 mégapixels capable de filmer en 4K.

OPPO propose aussi une version « Starlight » utilisant une technique de lithographie holographique sous un verre glacé, destinée à limiter les traces et offrir un rendu visuel unique.

Autonomie et recharge : du lourd

Le Reno 15 embarque une batterie généreuse de 6200 mAh compatible avec la charge rapide 80 W. Le Reno 15 Pro pousse encore plus loin avec 6500 mAh, toujours en 80 W filaire, auxquels s’ajoute une charge 50 W sans fil.

Les deux modèles bénéficient en outre d’un châssis métallique, d’une certification IP66/IP68/IP69, de haut-parleurs stéréo, d’un capteur d’empreintes sous l’écran, d’un émetteur infrarouge, et de ColorOS 16 basé sur Android 16.

Les deux modèles seront commercialisés en Chine à partir du 21 novembre.