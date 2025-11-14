Accueil » DJI lance la Osmo Action 6 en Chine : la première caméra d’action avec ouverture variable mécanique

DJI n’attend même pas son annonce internationale du 18 novembre : la marque a déjà lancé la Osmo Action 6 en Chine, successeure directe de la Osmo Action 5 Pro dévoilée il y a un peu plus d’un an.

Et cette fois, la révolution vient de l’intérieur : nouvelle optique, nouveau capteur, et surtout la première ouverture variable mécanique jamais vue sur une caméra d’action.

Osmo Action 6 : Une action cam qui emprunte enfin aux vrais appareils photo

La grande nouveauté, c’est cette optique f/2.0 — f/4.0 totalement inédite dans le monde des action cams. DJI franchit un cap technologique que GoPro et Insta360 n’avaient jamais franchi : permettre aux créateurs de contrôler l’exposition et la profondeur de champ sans ND, sans bricolage, directement via un vrai diaphragme mécanique.

Combinée à un capteur carré 1/1,1″ — plus grand que celui de la Osmo Action 5 Pro — la caméra gagne en luminosité, en dynamique (13,5 EV annoncés) et en polyvalence. Le format du capteur permet aussi d’exploiter toute la surface, que ce soit pour de l’horizontal classique ou du vertical façon TikTok, sans perte de qualité due au recadrage.

La Osmo Action 6 filme naturellement en 4K jusqu’à 120 fps, propose un mode HDR complet en 4K/60, et monte en ISO jusqu’à 51 200 grâce à un mode « SuperNight » pensé pour les scènes sombres.

Une nouvelle fonction « 4K Free Cut » permet aussi de filmer d’abord et de choisir le ratio plus tard : 4:3, 16:9 ou vertical 9:16.

Autonomie identique, écrans plus lumineux et stabilisation boostée

DJI conserve la batterie 1 950 mAh déjà utilisée sur la Osmo Action 5 Pro. L’autonomie maximale reste annoncée à 240 minutes, tandis que l’enregistrement 4K continu descend à 52 minutes (une minute de moins que le modèle précédent). La marque explique que le capteur plus grand et le système d’ouverture mécanique consomment légèrement plus.

Les deux écrans OLED gagnent en confort : 1,46 pouce devant, 2,5 pouces derrière, et jusqu’à 800 nits de luminosité, voire 1 000 nits en pointe pour assurer une visibilité correcte en plein soleil. La stabilisation RockSteady 3.0+ évolue aussi, avec les modes HorizonBalancing et HorizonSteady disponibles selon les fréquences d’image.

Un bond en avant pour l’audio et la connectivité

DJI introduit un système baptisé OsmoAudio, capable de connecter directement deux micros DJI sans récepteur externe. La caméra propose aussi trois micros intégrés, et enregistre en AAC 48 kHz 16 bits.

Côté connectivité, l’Action 6 adopte le Wi-Fi 6 pour des transferts jusqu’à 80 Mo/s, et du Bluetooth 5.1. Elle reste étanche à 20 mètres sans caisson, et jusqu’à 60 mètres avec la coque dédiée. Le tout dans un gabarit de 149 grammes, très proche de celui de l’Action 5 Pro.

Prix en Chine et lancement mondial imminent

Le tarif chinois commence à 2 998 CNY, soit environ 362 euros. DJI propose plusieurs packs spécialisés (randonnée, vélo, snorkeling, etc.) incluant accessoires et protections. Cela placerait la Osmo Action 6 juste sous le GoPro Hero 13, malgré une fiche technique significativement plus ambitieuse.

Une vraie rupture pour les action cams

Le système d’ouverture variable change la donne. Pour la première fois, une action cam peut s’adapter aux fortes lumières sans ND, et déboucher les scènes nocturnes sans montée en ISO excessive. C’est la plus grosse innovation du secteur depuis l’arrivée des grands capteurs.

Le pari est simple : concurrencer GoPro sur le terrain de la polyvalence et séduire les créateurs de contenu vertical avec un capteur entièrement optimisé pour tous les formats.

DJI commence à uniformiser ses avancées photo/vidéo entre drones, caméras portables et action cams. On peut facilement imaginer voir cette ouverture variable migrer à terme vers un futur Osmo Pocket — voire un drone compact.