Realme GT 7 Pro : Snapdragon 8 Elite, écran ultra-lumineux et charge 120 W

Le Realme GT 7 Pro, le dernier smartphone phare de Realme, vient d’être officiellement lancé, et il fait sensation avec ses caractéristiques impressionnantes. Voici un aperçu de ce que ce modèle a à offrir.

Le Realme GT 7 Pro est disponible en trois couleurs attrayantes, avec un écran Eco2 OLED Plus de 6,78 pouces, conçu par Samsung. Cet écran est reconnu pour sa faible consommation d’énergie, atteignant une luminosité maximale de 6 000 nits, ce qui en fait l’un des plus lumineux de sa catégorie. Il est également doté d’un capteur d’empreintes digitales ultrasonique intégré sous l’écran et d’une caméra frontale de 16 MP dans un poinçon.

Le Realme GT 7 Pro dispose d’un triple module photo arrière :

Caméra principale de 50 mégapixels avec stabilisation optique de l’image (OIS) et un capteur Sony IMX906.

Téléobjectif périscopique de 50 mégapixels avec capteur Sony IMX882, permettant des prises de vue détaillées.

Caméra ultra-grand-angle de 8 mégapixels pour les prises de vue en mode paysage.

Realme a intégré un mode photographie sous-marine dans le GT 7 Pro, tirant parti de sa certification IP68/69 pour la résistance à l’eau et à la poussière. Ce mode transforme le téléphone en caméra d’action, permettant aux utilisateurs de capturer des photos et des vidéos sous l’eau.

Le GT 7 Pro fonctionne sous Realme UI 6.0, basé sur Android 15. Ce système inclut des fonctionnalités AI avancées pour améliorer la photographie, l’édition d’images et l’expérience de jeu. Realme promet trois ans de mises à jour de l’OS et quatre ans de mises à jour de sécurité, ce qui en fait un choix durable.

Batterie et autonomie du realme GT 7 Pro

Le Realme GT 7 Pro est équipé d’une batterie au silicium-carbone de 6 500 mAh avec une recharge rapide de 120 W. La batterie atteint 50 % de charge en seulement 14 minutes, offrant une densité énergétique élevée sans alourdir l’appareil. Ce modèle est plus mince que son prédécesseur, le GT 5 Pro, avec une épaisseur de 8,55 mm contre 9,23 mm, tout en intégrant une batterie plus grande.

Le Realme GT 7 Pro est doté de haut-parleurs ultra-linéaires doubles et de deux microphones pour une qualité sonore améliorée. Il possède également deux emplacements pour carte nano SIM et supporte la connectivité 5G.

Sous le capot, le GT 7 Pro embarque le tout dernier Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, assurant des performances accrues pour les tâches quotidiennes et les sessions de jeu intensives.

Options de stockage et tarification

En Chine, le Realme GT 7 Pro est proposé en cinq configurations de stockage. Le modèle de base, avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, est vendu à 3 599 CNY (environ 465 euros). Le modèle le plus haut de gamme propose 16 Go de RAM et 1 To de stockage, mais il n’est pas encore confirmé si cette version sera disponible en dehors de la Chine.

Le téléphone est déjà disponible en Chine et devrait être lancé à l’international plus tard ce mois-ci. Le Realme GT 7 Pro semble être un concurrent sérieux dans le marché des smartphones haut de gamme, combinant un design fin, des spécifications de pointe et des fonctionnalités innovantes, notamment pour la photographie.