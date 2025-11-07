Accueil » Meta AI : comment désactiver l’assistant intelligent dans Facebook, Instagram et WhatsApp ?

Meta a mis les bouchées doubles pour intégrer l’intelligence artificielle générative dans toutes ses applications. Facebook, Instagram et WhatsApp utilisent désormais Meta AI, un assistant basé sur les modèles d’IA de la société, censé aider à rédiger des messages, recommander du contenu ou répondre à des questions.

Mais, cette omniprésence dérange de plus en plus d’utilisateurs, qui cherchent désespérément comment la désactiver.

Mauvaise nouvelle : il n’existe pas de moyen officiel pour la supprimer complètement.

Bonne nouvelle : vous pouvez limiter fortement son intrusion grâce à plusieurs réglages.

Sur Facebook : réduire la visibilité de Meta AI

Meta AI s’est infiltrée dans la barre de recherche, le fil d’actualité et Messenger. Voici les étapes pour la contenir :

Ouvrez Facebook → Menu (☰) → Paramètres et confidentialité → Paramètres. Recherchez « Meta AI » ou allez dans la section Confidentialité. Dans Notifications et Fil d’actualité, désactivez les suggestions IA ou les alertes contextuelles. Cela ne fait pas disparaître l’IA, mais elle ne vous proposera plus en permanence du contenu ou des réponses automatiques. Sous Vos informations et autorisations, limitez l’utilisation de vos données pour l’entraînement de l’IA. Ce paramètre empêche Meta d’utiliser vos publications ou commentaires pour « entraîner » ses modèles, une étape cruciale.

Dans certaines régions, ce réglage est plus ou moins visible selon les lois locales sur les données personnelles (RGPD, par exemple, en Europe).

Sur Instagram : stopper les recommandations et le « bot » IA

L’intégration de Meta AI est plus subtile sur Instagram : suggestions de Reels, réponses automatiques dans les DM, recommandations dans l’onglet Explore.

Profil → Menu (☰) → Paramètres et activité. Tapez « Meta AI » dans la barre de recherche ou allez dans Compte → Confidentialité. Sous Contenu suggéré, désactivez les recommandations IA dans le fil et Explore. Dans les messages directs, mettez en sourdine ou signalez comme spam toute conversation impliquant Meta AI.

Astuce : si le raccourci « Meta AI » dans la recherche vous gêne, certains utilisateurs le masquent via des bloqueurs tiers (Cloudwards cite cette méthode comme temporaire).

Sur WhatsApp : bloquer ou ignorer Meta AI

WhatsApp déploie Meta AI dans ses discussions et suggestions de groupes.

Pour l’atténuer :

Ouvrez WhatsApp → Discussions. Si une conversation Meta AI apparaît, appui long → Muet → Supprimer. Allez dans Paramètres → Discussions, et désactivez « Fonctionnalités IA » si l’option est disponible (elle l’est déjà dans certains pays).

Centraliser vos réglages via le Meta Accounts Center

Meta permet de gérer les données partagées entre ses applis depuis le Centre des comptes Meta.

Allez sur Facebook, Instagram ou WhatsApp → Paramètres → Centre des comptes. Ouvrez Informations et autorisations → Utilisation des données IA. Désactivez le partage de données entre les apps pour limiter l’entraînement croisé des modèles.

Entre innovation et intrusion

Meta justifie l’intégration de son IA par une volonté de rendre ses plateformes plus « intelligentes » et personnalisées. Mais pour les utilisateurs, cela ressemble davantage à une surveillance permanente : chaque interaction alimente les algorithmes.

Meta AI est conçue pour être impossible à supprimer complètement — un choix stratégique pour retenir les utilisateurs et uniformiser ses produits autour de l’IA. Cependant, grâce aux paramètres de confidentialité et aux outils tiers, vous pouvez réduire son impact et limiter la collecte de données.

En attendant une régulation plus stricte, la meilleure défense reste la vigilance : vérifier vos réglages régulièrement et refuser, autant que possible, les permissions d’utilisation de vos données à des fins d’entraînement d’IA.