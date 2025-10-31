Accueil » Android Auto : les widgets personnalisés arrivent pour un tableau de bord plus intelligent

Les widgets, ces petits outils essentiels d’Android, pourraient bientôt débarquer… dans votre voiture ! Google travaille sur une nouvelle fonctionnalité pour Android Auto qui permettrait d’afficher de véritables widgets directement à côté de vos applications, offrant ainsi une expérience plus interactive et personnalisée au volant.

Une interface repensée

Actuellement, Android Auto propose déjà les « Taskbar Widgets », de simples raccourcis de lecture musicale ou de navigation. Mais selon une découverte d’Android Authority, une nouvelle fonction baptisée « Earth » permettra d’ajouter un widget complet à côté d’une application en mode écran partagé.

Le widget occuperait environ un tiers de l’écran, comme lorsqu’on affiche la musique à côté de Google Maps.

Comment cela fonctionnera ?

Une nouvelle option intitulée « Customize Earth » apparaîtrait dans les paramètres d’Android Auto. En la sélectionnant, un écran compagnon s’ouvrirait sur votre smartphone :

Vous appuyez sur le bouton +

Vous choisissez l’application

Puis le widget à afficher

Il remplacerait alors le widget précédent. Pour l’instant, on ignore si plusieurs widgets pourront coexister à l’avenir.

Des widgets déjà fonctionnels… partiellement

Certains widgets, comme Spotify, affichent déjà les commandes de lecture, mais leurs éléments interactifs (comme appuyer sur la pochette d’album) provoquent encore une erreur, Android Auto bloquant l’ouverture d’apps externes.

En revanche, les widgets plus simples comme la météo de Google Pixel ou le chronomètre de l’app Horloge fonctionnent parfaitement.

Une idée prometteuse, encore en développement

Cette nouveauté pourrait transformer la façon dont on interagit avec Android Auto : météo en direct, rappels, minuteur, calendrier, suivi de trajets… tout pourrait s’afficher à portée de regard. Mais pour l’instant, la fonction reste cachée dans le code des versions bêta.

Aucune date de déploiement n’a encore été annoncée, mais Google semble bien décidé à faire évoluer Android Auto vers un tableau de bord plus intelligent et personnalisable.