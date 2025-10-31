Accueil » Razer Huntsman V3 Pro : le clavier 8 000 hz pour une latence minimale

Razer vient d’annoncer le Huntsman V3 Pro 8 kHz, un nouveau clavier mécanique filaire pensé pour la compétition e-sportive et les joueurs PC obsédés par la réactivité.

Cette version haut de gamme du Huntsman prend en charge un taux de sondage de 8 000 Hz, aussi bien en amont qu’en aval, garantissant une latence minimale et une précision extrême.

Sous le capot, on retrouve de nouveaux interrupteurs optiques analogiques de seconde génération, conçus pour réduire les interférences lumineuses et maximiser la vitesse d’activation.

Razer affirme avoir particulièrement travaillé le ressenti et le son de frappe, grâce à l’ajout de couches de mousse dense et de switches pré-lubrifiés, comme sur le BlackWidow V4.

Huntsman V3 Pro: Pensé pour la performance, pas pour le modding

Même si le Huntsman V3 Pro reprend certains codes du clavier custom, il n’est pas hot-swappable : les switches sont soudés et le châssis vise avant tout la durabilité plutôt que la personnalisation.

La customisation se concentre donc sur les fonctionnalités compétitives, accessibles directement via des commandes physiques :

Ajustement du point d’activation des touches,

Mode Rapid Trigger pour des frappes ultra-rapides,

Et Snap Tap, une fonction exclusive de Razer pour les réflexes e-sportifs.

Design et prix

Le clavier Huntsman V3 Pro fait partie de la nouvelle collection « Esports Green » de Razer, mais il est aussi disponible en noir ou blanc, en formats full-size et tenkeyless (sans pavé numérique).

Prix : entre 259,99 et 279,99 euros selon la configuration.