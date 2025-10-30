GitHub ouvre sa plateforme aux agents IA tiers avec « Agent HQ »

GitHub franchit une nouvelle étape dans l’intégration de l’intelligence artificielle au développement logiciel. La plateforme annonce le lancement de « Agent HQ », un hub centralisé permettant aux développeurs d’accéder à plusieurs agents IA de codage tiers — au-delà du seul GitHub Copilot.

Un centre de contrôle pour plusieurs IA de programmation

Avec Agent HQ, les utilisateurs pourront bientôt faire appel à OpenAI Codex, Anthropic Claude, Google Jules, xAI, ou encore Cognition Devin — tous directement depuis GitHub, sans quitter leur environnement de travail.

Les abonnés à GitHub Copilot disposeront d’un tableau de bord « Mission Control », pensé comme un poste de pilotage pour gérer et suivre plusieurs agents IA à la fois.

Des agents IA en parallèle et un plan de travail intelligent

Autre innovation majeure : Agent HQ permettra d’exécuter plusieurs agents IA en parallèle sur une même tâche. Les développeurs pourront ensuite comparer les résultats et choisir la solution la plus pertinente ou la plus élégante.

En amont du lancement officiel, OpenAI Codex est déjà accessible aux abonnés Copilot Pro Plus inscrits au programme VS Code Insiders.

De nouveaux outils intégrés à VS Code

GitHub introduit également un « Plan Mode » dans VS Code, une fonction qui utilise Copilot pour créer un plan d’action étape par étape avant de lancer l’exécution du code par un agent IA. Une nouvelle étape de revue de code fait aussi son apparition : Copilot pourra désormais exploiter des outils tels que CodeQL pour analyser et valider le code avant de le soumettre au développeur.

Avec Agent HQ, GitHub transforme son écosystème en une véritable plateforme d’orchestration d’agents IA, où plusieurs intelligences peuvent collaborer ou se confronter pour produire le meilleur code possible. Une évolution qui illustre bien la tendance actuelle : passer d’un assistant unique à une équipe d’IA spécialisées travaillant côte à côte avec les développeurs.