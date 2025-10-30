Accueil » Adobe : un partenariat stratégique avec YouTube et Google Cloud pour l’IA

À l’occasion d’Adobe MAX 2025, Adobe a annoncé deux nouveaux partenariats majeurs avec YouTube et Google Cloud, visant à fluidifier les workflows créatifs et à rendre les outils d’IA générative plus accessibles aux créateurs comme aux entreprises.

Ces collaborations associent l’écosystème créatif d’Adobe, la puissance de la plateforme mondiale de YouTube et les modèles d’intelligence artificielle avancés de Google pour offrir de nouvelles façons de produire, monter et publier du contenu.

Créer et publier directement sur YouTube Shorts depuis Premiere Mobile

Adobe et YouTube lancent un espace « Create for YouTube Shorts » intégré à l’application Adobe Premiere mobile. Les utilisateurs pourront désormais monter et partager leurs vidéos directement sur YouTube Shorts, sans quitter l’app.

Cette intégration vise à simplifier la création de formats courts tout en proposant des outils professionnels optimisés pour le mobile.

Parmi les nouveautés :

Effets exclusifs, transitions et modèles de titres prédéfinis

Templates personnalisables pour un montage rapide

Effets sonores génératifs et fonctions IA basées sur Firefly

Publication directe sur YouTube Shorts en un seul clic

Une avancée majeure pour les créateurs de contenu mobile, qui pourront produire des vidéos dynamiques avec les outils d’édition d’Adobe, directement au cœur de l’écosystème YouTube.

Partenariat stratégique Adobe × Google Cloud : la créativité propulsée par l’IA

Adobe a également officialisé une extension de son partenariat avec Google Cloud, intégrant les modèles d’IA de pointe de Google — Gemini, Veo et Imagen — dans ses principales applications. Objectif : renforcer la précision, la rapidité et la qualité des créations générées par l’IA.

Les grands axes de collaboration :

Intégration directe des modèles Google dans Firefly, Photoshop, Express, Premiere et GenStudio

Personnalisation des modèles pour les entreprises via Adobe Firefly Foundry sur Vertex AI, permettant de générer du contenu sur mesure à partir de données propriétaires

Initiatives commerciales conjointes pour démocratiser ces outils à l’échelle mondiale

Innovation continue, avec un travail commun sur les futures technologies IA pour les workflows professionnels

Disponibilité

La fonctionnalité Create for YouTube Shorts sera disponible prochainement dans Premiere mobile, via l’option « Edit in Adobe Premiere » intégrée à YouTube Shorts.

L’intégration des modèles IA de Google Cloud dans Firefly, Express, Photoshop, Premiere et GenStudio sera déployée progressivement auprès des utilisateurs de Creative Cloud et des clients entreprises dans le monde entier.