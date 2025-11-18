Accueil » Visual Studio Code 1.106 : l’éditeur devient un centre de contrôle pour les agents IA (Agent HQ)

Microsoft vient de déployer la version 1 106 de Visual Studio Code, et c’est peu dire qu’il s’agit d’une mise à jour lourde, presque fondatrice. L’éditeur mise plus que jamais sur l’intégration de l’IA, une interface retouchée en profondeur et un terminal dopé aux stéroïdes pour devenir bien plus qu’un simple interpréteur de commandes.

Agent HQ: un centre de contrôle pour toutes vos IA

La nouveauté la plus marquante est l’arrivée d’Agent HQ, un véritable tableau de bord où l’on peut visualiser, trier et surveiller toutes les sessions d’agents IA en cours. Microsoft veut que les développeurs délèguent davantage de tâches complexes à des services comme le Copilot Coding Agent, GitHub Copilot CLI ou même OpenAI Codex.

Pour cela, il fallait une interface claire capable de montrer où se trouve chaque processus en arrière-plan.

La nouvelle vue Agent Sessions, activée par défaut, regroupe ainsi toutes les conversations, qu’elles soient locales ou liées à des agents distants. Une recherche intégrée permet de filtrer facilement, ce qui sera indispensable pour ceux qui jonglent avec plusieurs automatisations simultanément.

Le Plan Agent : votre nouveau chef de projet intégré

VS Code introduit également un « Plan Agent », une sorte de chef d’orchestre chargé de découper les tâches complexes avant que la moindre ligne de code ne soit générée. Lorsque vous l’activez, l’agent vous pose des questions, clarifie les besoins et construit un plan d’implémentation détaillé.

Rien ne démarre tant que vous n’avez pas validé ce plan, ce qui force une forme de discipline et réduit grandement les erreurs de mauvaise interprétation. Une fois le plan approuvé, Copilot se charge de l’exécution, localement ou dans le cloud.

Les « Chat modes » deviennent des « Custom agents »

Microsoft renomme également les anciens modes de discussion en « agents personnalisés », alignant ainsi VS Code avec le jargon moderne de l’industrie. Ces agents acceptent désormais de nouvelles métadonnées, permettant de mieux définir leur comportement selon les outils utilisés. C’est une évolution subtile, mais importante pour ceux qui construisent des flux d’automatisation complexes.

Dans le même temps, GitHub unifie ses extensions : les suggestions en ligne migrent dans l’extension GitHub Copilot Chat, désormais open source. L’extension Copilot historique sera retirée début 2026, il va donc falloir s’habituer à cette consolidation.

Sécurité renforcée : l’utilisateur garde le dernier mot

VS Code 1.106 accorde beaucoup d’attention à la sécurité autour des agents IA. Lorsqu’un outil externe récupère des données, vous pouvez maintenant examiner ce qu’il a obtenu avant qu’il ne l’injecte dans la conversation. Cette validation intermédiaire limite les risques de prompt injection. Les utilisateurs peuvent également approuver en un clic toutes les sources d’un serveur MCP ou d’une extension particulière, évitant d’avoir à valider chaque outil séparément tout en gardant un contrôle réel sur la chaîne de confiance.

Un terminal plus malin, plus fiable, enfin au niveau de l’éditeur

Après 18 mois de préversion, l’IntelliSense du terminal devient la nouvelle expérience par défaut. Les suggestions automatiques dans bash, zsh, fish ou PowerShell gagnent en pertinence et permettent d’accélérer drastiquement la saisie de commandes. Les commandes Git, par exemple, affichent désormais les branches disponibles, comme dans l’éditeur.

La grande nouveauté réside surtout dans un véritable parseur intégré, utilisant les grammaires natives de bash ou PowerShell. Là où l’ancien système se perdait dès qu’un pipe apparaissait dans une chaîne, le nouveau parseur comprend désormais même les cas tordus. L’agent peut donc proposer des commandes plus sûres et mieux adaptées à chaque shell.

Autre avancée très pratique : on peut désormais rattacher une commande du terminal directement à une session de chat. VS Code transmet alors la commande, sa sortie et son code de retour à l’agent, qui peut analyser la situation sans qu’on ait à copier-coller quoi que ce soit. Un gain de temps énorme en débogage.

Visual Studio Code: Une interface plus moderne avec des icônes redessinées

La mise à jour ne se limite pas à l’IA. L’ensemble des icônes codicon a été revu avec des lignes plus propres, des métaphores plus cohérentes et une lisibilité accrue dans toute l’interface. Un rafraîchissement visuel discret, mais bienvenu.

Une version 1 106 qui marque un tournant

Avec cette version, Microsoft ne se contente pas d’améliorer VS Code : l’entreprise transforme progressivement l’éditeur en plateforme où l’humain collabore en permanence avec une panoplie d’agents intelligents. Le terminal devient un assistant actif, la logique des outils IA se centralise, et l’interface s’adapte à ce nouveau mode de travail.

Ce n’est pas une petite mise à jour : c’est un changement culturel pour l’écosystème.