Grammarly change de nom pour devenir Superhuman et lance l’assistant Go

C’est officiel : Grammarly change de nom et devient Superhuman, rejoignant la suite composée de Coda, Superhuman Mail, et d’un tout nouvel assistant IA baptisé Superhuman Go.

Cette transformation marque un tournant majeur pour l’outil d’écriture bien connu, qui se repositionne comme une plateforme complète de productivité dopée à l’intelligence artificielle.

Un nouvel écosystème centré sur Superhuman

Tous les services de la marque — Grammarly, Coda et Superhuman Mail — sont désormais réunis sous la bannière Superhuman. Le logo historique de Grammarly disparaît au profit d’une nouvelle identité visuelle commune.

À partir d’aujourd’hui, la suite Superhuman est disponible pour tous les abonnés Grammarly Pro, sans surcoût jusqu’au 1er février 2026. Le tarif au-delà de cette date n’a pas encore été communiqué.

Superhuman Go: l’assistant universel

Le cœur de cette nouvelle offre est Superhuman Go, un assistant IA transversal capable d’interagir avec plus de 100 applications.

Il s’intègre directement dans le navigateur et peut, par exemple :

proposer un créneau de réunion selon votre calendrier Google,

reformuler un email à partir d’un pitch stocké dans une base de données,

ou générer des réponses contextuelles selon les outils que vous utilisez.

L’interface conserve l’esprit de Grammarly, avec une barre latérale de suggestions et de prompts IA, mais ajoute un Agent Store, permettant d’activer d’autres assistants spécialisés pour Google Workspace, Microsoft Outlook, ou encore Coda.

De l’écriture à la productivité augmentée

Avec cette refonte, Grammarly ne disparaît pas : il devient l’un des agents IA intégrés à Superhuman Go. L’ambition dépasse désormais la simple correction linguistique : il s’agit d’un assistant de travail intelligent, capable de comprendre le contexte de vos tâches et de vous assister dans leur exécution.

Selon Lovinsky, « les capacités de Superhuman Go vont bien au-delà de celles de Grammarly Go, qui se concentrait avant tout sur l’écriture. Aujourd’hui, Go peut m’aider dans une variété de tâches beaucoup plus large et connectée ».