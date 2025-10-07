Elon Musk prépare Grokipedia : une encyclopédie IA pour défier Wikipédia et « comprendre l’univers »

Elon Musk, le milliardaire fondateur de Tesla et SpaceX, refait parler de lui avec un nouveau projet aussi ambitieux que polémique. À travers sa société xAI, il a annoncé le lancement imminent de Grokipedia, une encyclopédie alimentée par l’intelligence artificielle censée rivaliser avec Wikipédia.

Dans un message publié sur X, Musk a révélé que la version bêta de Grokipedia serait disponible d’ici deux semaines, autour du 20 octobre 2025. Il la décrit comme un outil non seulement d’accès à la connaissance, mais aussi de « compréhension cosmique », fidèle à la mission de xAI : « comprendre l’univers ».

Grokipedia : Une encyclopédie ouverte, vérifiée par l’IA

Contrairement à Wikipédia, dont les articles sont rédigés et modifiés par des contributeurs humains, Grokipedia reposera sur l’IA Grok, développée par xAI. Selon Musk, cette approche permettra de vérifier les faits en temps réel, corriger les erreurs ou biais humains, et offrir une « amélioration massive » par rapport aux modèles communautaires existants.

Le tout serait open source, pour permettre aux utilisateurs d’y contribuer librement, tout en bénéficiant d’un moteur d’intelligence artificielle capable d’analyser textes, images et données scientifiques complexes.

« Notre objectif n’est pas seulement de diffuser l’information, mais de la comprendre à l’échelle de l’univers », a écrit Musk sur X, en référence à la philosophie de xAI.

Une riposte directe à Wikipédia

Musk critique depuis longtemps Wikipédia, qu’il accuse d’être « biaisée » et « idéologiquement orientée ». Avec Grokipedia, il veut proposer une alternative « libre de toute influence politique ou médiatique ».

D’après un article de PCMag, cette encyclopédie IA serait capable d’interpréter des images, résoudre des équations physiques, et même expliquer des concepts scientifiques complexes à partir de données en temps réel. Les entrées de Grokipedia ne seraient donc pas statiques, mais dynamiques, évoluant à mesure que de nouvelles connaissances sont découvertes.

Un outil contre la désinformation

Ce lancement s’inscrit aussi dans la croisade de Musk contre ce qu’il appelle les « fausses vérités ». Grokipedia a été conçue pour lutter contre la désinformation en s’appuyant sur des analyses automatisées et sur la vérification croisée de sources multiples.

L’IA Grok, déjà intégrée à X Premium, est capable de répondre à des questions complexes, résumer des rapports, voire créer des poèmes ou des limericks factuels. Ces capacités pourraient être intégrées dans Grokipedia pour rendre la connaissance plus interactive et plus contextuelle.

Cependant, plusieurs experts mettent en garde : « Remplacer le jugement humain par un modèle d’IA, surtout sous le contrôle d’une seule entreprise, comporte des risques de dérive idéologique », souligne un chercheur cité par UPI.

Un projet à la croisée de l’IA et de la connaissance

Pour les analystes, Grokipedia illustre la fusion entre intelligence artificielle et savoir collectif. Ce projet s’inscrit dans la stratégie globale de Musk pour accélérer la recherche scientifique et réduire les biais cognitifs dans l’accès à l’information.

Le système pourrait trouver des applications dans l’éducation, en rendant les cours interactifs et vérifiés, la recherche scientifique, grâce à la mise à jour continue des données, ou encore les entreprises, pour centraliser la veille technologique.

Des sources évoquent même la possibilité que Grokipedia serve de base à des collaborations scientifiques internationales, notamment dans les domaines de la physique quantique ou des matériaux supraconducteurs.

Un défi de taille : la confiance

Malgré la promesse d’un outil « objectif », la réussite de Grokipedia dépendra de deux facteurs :

La transparence de l’IA Grok, et La confiance du public.

Les critiques craignent que l’outil ne reflète les opinions personnelles de Musk, souvent controversées. Sans garde-fous, Grokipedia pourrait devenir un média centralisé sous couvert de neutralité algorithmique.

Quoi qu’il en soit, Grokipedia marque une étape importante dans la course à l’intelligence artificielle appliquée au savoir. Si le projet tient ses promesses, il pourrait redéfinir notre façon d’accéder, vérifier et comprendre l’information.

Mais une question demeure : Grokipedia servira-t-elle à éclairer l’humanité — ou à modeler la vision du monde selon Elon Musk ? La réponse, peut-être, sera dans la bêta du 20 octobre.