Si vous suivez l’actualité tech, vous savez sans doute déjà qu’Apple travaille sur un MacBook à écran tactile. Et, comme le rappelle le journaliste Mark Gurman dans sa newsletter Power On, ce projet est plutôt ironique : ce n’est pas la première fois qu’Apple s’apprête à commercialiser un produit qu’elle avait… ouvertement tourné en ridicule.

D’ennemi juré à produit star

Apple a une longue tradition : se moquer d’une idée avant de l’adopter. Le cas de l’intelligence artificielle en est l’exemple le plus récent — la firme l’avait jugée « passagère », avant de lancer Apple Intelligence, aujourd’hui à la peine.

Mais, Gurman rappelle que ce n’est pas un cas isolé :

Les stylets, autrefois rejetés par Steve Jobs (« Who wants a stylus? »), sont devenus incontournables avec l’Apple Pencil.

Les services de streaming musical, moqués avant le lancement d’Apple Music.

Les casques de réalité virtuelle, rejetés avant le Vision Pro.

Et même le RCS, que Tim Cook lui-même avait balayé d’un revers de main avant qu’iOS 18 ne l’intègre enfin.

Autrefois qualifié de « mauvaise idée » par Steve Jobs et Tim Cook, le MacBook tactile est désormais en développement actif.

Pourquoi Apple a changé d’avis ?

Selon Gurman, la principale raison du revirement d’Apple est simple : les ventes d’iPad sont en baisse. Pendant longtemps, la firme craignait qu’un Mac tactile ne cannibalise sa tablette. Mais aujourd’hui, les deux plateformes partagent déjà beaucoup :

Elles tournent toutes deux sur les puces Apple Silicon,

Et avec iPadOS 26, l’expérience iPad se rapproche de plus en plus de macOS.

Autrement dit, Apple a fini par fusionner l’ADN des deux produits — un signe clair que l’arrivée d’un Mac tactile est inévitable.

Les utilisateurs l’attendent depuis des années

Les ordinateurs portables tactiles ne sont pas nouveaux. Depuis plus d’une décennie, les PC Windows ont prouvé que l’ajout du tactile rend l’usage plus fluide et intuitif. Nombre d’utilisateurs ne reviendraient plus en arrière, et Apple le sait.

Le futur MacBook tactile devrait donc être accueilli avec enthousiasme par la communauté Apple.

Mais à court terme, il pourrait freiner les ventes des nouveaux MacBook M5, car beaucoup préféreront attendre cette nouvelle génération.