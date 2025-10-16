Accueil » Google lance les « Contacts de récupération » : Demandez à vos proches de vous rendre l’accès à votre compte

Google renforce la sécurité et la simplicité de la récupération de compte avec une nouvelle fonctionnalité baptisée « Contacts de récupération ».

Désormais, si vous perdez votre téléphone ou ne pouvez plus confirmer votre identité, des amis ou des membres de votre famille de confiance pourront vous aider à retrouver l’accès à votre compte Google.

Comment fonctionnent les « Contacts de récupération » de Google ?

Cette nouvelle option, disponible pour les comptes Google personnels éligibles, se trouve dans la section Sécurité du compte, récemment repensée pour faciliter la gestion de vos informations.

Vous pouvez désigner jusqu’à dix contacts de confiance — amis proches ou membres de la famille — qui pourront vérifier votre identité en cas de perte d’accès (mot de passe oublié, appareil perdu ou compte compromis).

Un système à deux étapes :

Le contact choisi dispose de 7 jours pour accepter votre invitation.

Une fois l’invitation acceptée, il faut attendre encore 7 jours avant que ce contact devienne actif pour la récupération.

Ce délai de sécurité permet d’éviter qu’un attaquant ne configure à votre insu un contact malveillant.

En clair : si vous voulez être prêt à toute éventualité, mieux vaut configurer vos contacts de récupération dès maintenant.

Le processus de récupération pas à pas

Lorsque vous êtes bloqué hors de votre compte, vous serez redirigé vers la page de récupération Google.

Vous pourrez alors :

Sélectionner un de vos contacts de récupération. Cliquer sur « Obtenir un code », qui génère un numéro valable 15 minutes. Communiquer ce code à votre contact (via appel ou message). Ce contact recevra trois nombres différents sur son appareil et devra sélectionner celui qui correspond à celui que vous lui avez transmis.

Une fois cette étape validée, l’accès à votre compte sera restauré sur votre propre appareil. Votre contact ne reçoit aucune alerte de sécurité ni notification de connexion : son rôle est purement limité à la vérification d’identité.

« Se connecter avec son numéro de mobile » : un autre outil pratique

Google déploie également une seconde nouveauté baptisée « Connexion via le numéro de mobile ». Cette option permet d’identifier automatiquement votre compte Google grâce à votre numéro de téléphone lors d’une récupération sur un nouvel appareil Android.

Vous n’avez plus besoin de mot de passe : il vous suffit de saisir le code de verrouillage de votre ancien appareil pour confirmer votre identité. Cette fonctionnalité, déjà en cours de déploiement progressif dans le monde entier, vise à simplifier la récupération après la perte ou le vol d’un téléphone.

Une stratégie de sécurité plus large

Ces nouvelles options s’inscrivent dans une refonte plus globale des outils de sécurité de Google.

Parmi les récentes nouveautés :

Des alertes dans Google Messages qui préviennent avant de cliquer sur des liens suspects.

Un « Key Verifier » facilitant la vérification d’identité des contacts pour éviter les fraudes et usurpations.

Google affirme vouloir rendre la sécurité « plus humaine » : moins de mots de passe, plus de confiance et d’assistance en cas de blocage.