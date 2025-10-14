Accueil » Nothing préparerait un Phone (3a) Lite : un dernier coup d’éclat avant la fin de l’année

Il semble que Nothing n’ait pas encore dit son dernier mot pour 2025. Une nouvelle fuite évoque l’arrivée prochaine d’un Nothing Phone (3a) Lite, une version plus abordable du smartphone lancé en mars dernier.

Phone (3a) Lite : Un nouveau venu dans la famille Phone (3a)

Après le Phone (3a) et le Phone (3a) Pro, Nothing pourrait boucler l’année avec un troisième modèle, plus léger et plus accessible. Selon les premières informations partagées par plusieurs sources, ce Phone (3a) Lite serait proposé dans une seule configuration : 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il serait commercialisé en deux coloris : Noir et Blanc.

Rien de plus concret pour le moment, mais toute porte à croire qu’il s’agira de l’entrée de gamme officielle de la série (3a).

Une stratégie logique pour Nothing

Cette déclinaison « Lite » ferait parfaitement sens dans la stratégie de Carl Pei et son équipe. Elle viendrait combler l’écart entre la gamme principale Phone (3a) — proposée autour de 349 euros — et la sous-marque CMF, dédiée au très grand public.

En clair : un modèle plus accessible sans tomber dans le low-cost, capable d’élargir la base d’utilisateurs de la marque sans diluer son image premium.

Le positionnement idéal : un smartphone stylé, fluide et abordable, qui garde l’ADN de Nothing, mais coupe intelligemment dans les coûts.

À quoi s’attendre côté design et specs ?

Rien n’est confirmé, mais quelques hypothèses se dessinent :

Un design plus proche du Phone (2a) que du (3a), peut-être avec deux capteurs photo au lieu de trois.

Une batterie de 5 000 mAh, déjà standard sur les précédents modèles.

Un écran 6,7 pouces avec taux de rafraîchissement dynamique.

Une construction plus simple, probablement en plastique, mais toujours avec les LEDs Glyph emblématiques — un atout que Nothing ne devrait pas abandonner.

Un lancement global attendu avant la fin de l’année

Le Nothing Phone (3a) Lite serait prévu pour une sortie mondiale d’ici décembre 2025. Ce lancement clôturerait une année déjà bien remplie pour la marque, tout en posant les bases du futur Phone (4a) attendu en 2026.

Nothing pourrait ainsi suivre la voie des constructeurs plus établis (comme Samsung ou Xiaomi) en structurant ses gammes :

un modèle « Pro » pour les amateurs de puissance,

un modèle « standard » équilibré,

et une déclinaison « Lite » pour séduire un public plus large.

Rien n’est encore officiel, mais ce « Lite » serait une opportunité intelligente pour Nothing. L’entreprise a déjà conquis un public fidèle grâce à son design unique et son interface minimaliste, mais elle doit encore gagner en volume. Un modèle plus accessible lui permettrait de renforcer sa présence sur les marchés émergents et de stabiliser sa croissance, tout en continuant à cultiver cette image « tech différente ».

Et si Nothing joue bien ses cartes, ce Phone (3a) Lite pourrait être le tremplin idéal avant la génération 4a, annoncée comme encore plus ambitieuse.