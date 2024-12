Bixby : Le retour en force avec l’IA générative !

Samsung semble prêt à réintroduire Bixby dans la course des assistants intelligents. Jadis éclipsé par des concurrents comme Google Assistant, Bixby pourrait faire son grand retour grâce à une mise à jour majeure intégrant un modèle de langage étendu (LLM).

Bixby avec IA générative : Un lancement mondial en janvier 2025

Selon le média coréen ETNews, le nouveau Bixby LLM, déjà disponible sur les modèles chinois W25 Fold et W25 Flip, sera lancé mondialement avec la série Galaxy S25 prévue pour janvier 2025. Samsung semble vouloir marquer un tournant avec cette version nettement améliorée, à l’image de la montée en puissance de solutions comme Gemini Nano.

Initialement, Samsung envisageait de lancer cette nouvelle version de Bixby avec les Z Fold 6 et Z Flip 6, mais des problèmes de calendrier ont retardé ce plan. Avec l’arrivée imminente de One UI 7, le déploiement mondial de Bixby LLM ne semble désormais plus qu’à quelques semaines.

Samsung a déjà dévoilé quelques capacités du nouvel assistant à travers ses modèles W25 en Chine. Parmi les fonctionnalités les plus attendues :

Génération de documents : Bixby pourra créer des documents, probablement grâce à une IA générative intégrée, permettant de rédiger des rapports, des notes ou des présentations rapidement.

Traitement vocal avancé : Avec une meilleure reconnaissance et une compréhension plus naturelle des commandes vocales, Bixby pourrait rattraper, voire surpasser ses concurrents en fluidité et efficacité.

Capacités sur appareil : Contrairement à certains assistants dépendant du cloud, Bixby offrirait de nombreuses fonctionnalités directement sur l’appareil, garantissant une utilisation plus rapide et privée.

Des fonctionnalités supplémentaires pourraient être annoncées lors du lancement global en janvier.

Un concurrent sérieux pour Google Assistant ?

Avec ce nouveau départ, Samsung espère repositionner Bixby comme une alternative crédible à Google Assistant, en particulier pour les utilisateurs des appareils Galaxy. L’intégration directe dans l’écosystème One UI et les appareils Samsung pourrait séduire ceux recherchant une expérience fluide et centrée sur leur smartphone.

Le lancement mondial du nouvel assistant Bixby représente une étape majeure pour Samsung dans le domaine de l’IA et des assistants intelligents. Avec des fonctionnalités prometteuses et des performances renforcées grâce à l’IA générative, Bixby pourrait bien renaître de ses cendres.