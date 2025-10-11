Accueil » realme GT 8 Pro : cinq styles photo inspirés des Ricoh GR pour un rendu unique

realme a officiellement confirmé une nouvelle collaboration en matière d’imagerie avec Ricoh Imaging, le célèbre fabricant japonais connu pour ses appareils photo Ricoh GR. Cette alliance vise à transposer le style photographique distinctif des GR dans le monde des smartphones.

Le futur realme GT 8 Pro bénéficiera ainsi de modes colorimétriques exclusifs inspirés de la série Ricoh GR, développés conjointement avec les ingénieurs de Ricoh.

realme GT 8 Pro : Cinq styles photo signés Ricoh GR

Selon Realme, le realme GT 8 Pro intégrera cinq profils d’image inspirés des célèbres rendus GR :

Positive Film — des couleurs vives et percutantes, idéales pour des images pleines d’énergie. Negative Film — un rendu doux et nostalgique, rappelant la chaleur des pellicules argentiques vintage. High Contrast Black & White — un noir et blanc à contraste élevé, signature du Ricoh GR, offrant profondeur et émotion. Standard — des tons équilibrés et naturels pour un rendu polyvalent. Black & White — un noir et blanc classique aux nuances fines et transitions d’ombres subtiles.

Ces styles ont été affinés par les ingénieurs de Ricoh sur plusieurs années, à partir de tests en conditions réelles. L’objectif est de permettre aux utilisateurs de retrouver l’« âme GR » dans un smartphone, tout en profitant de la flexibilité du traitement mobile.

Une présentation officielle prévue le 14 octobre

La marque a annoncé qu’un événement spécial « Realme x Ricoh Imaging Strategic Collaboration » se tiendra le 14 octobre. Ce rendez-vous permettra de détailler les aspects techniques du realme GT 8 Pro et d’en dévoiler davantage sur son « authentic GR flavor », c’est-à-dire la touche GR authentique qui promet de séduire les passionnés de photo mobile.

La date de lancement du GT 8 Pro en Chine n’a pas encore été confirmée, mais il est probable qu’elle soit officialisée à cette occasion.

Un lancement mondial attendu pour novembre

Selon les dernières rumeurs, le realme GT 8 Pro pourrait faire ses débuts en Inde le 11 novembre 2025. Ce lancement marquera une étape importante pour realme, qui cherche à se distinguer des autres fabricants Android en misant sur la photographie d’inspiration professionnelle.

Avec son partenariat avec Ricoh et ses nouveaux modes « GR », le realme GT 8 Pro s’annonce comme l’un des smartphones les plus prometteurs de l’année pour les amateurs de photo, mariant la puissance du Snapdragon 8 Elite Gen 5 à un savoir-faire photographique unique.