Raspberry Pi augmente certains prix à cause de la pénurie de mémoire, l'IA pointée du doigt

Raspberry Pi vient d’annoncer une hausse de prix de 5 à 10 dollars sur plusieurs de ses modèles 4 Go et 8 Go, dont les Compute Module les plus populaires et le Raspberry Pi 500.

La raison ? Une explosion sans précédent de la demande mondiale en mémoire, dopée par l’essor de l’intelligence artificielle.

L’IA accapare la mémoire

Selon l’entreprise, la demande en mémoire LPDDR — celle qu’utilisent les Raspberry Pi — a bondi de 120 % en un an. Les usines qui la produisent sont les mêmes que celles où se fabriquent les mémoires haut débit (HBM), aujourd’hui dévorées par les applications IA.

Raspberry Pi avait réussi à contenir les prix jusqu’ici en piochant dans ses propres stocks, mais l’effet tampon est terminé : une partie des surcoûts doit désormais être répercutée.

Quels modèles sont touchés ?

La hausse ne concerne pas toute la gamme, seulement les modèles où le coût de la mémoire est le plus élevé. Les versions 1 Go et 2 Go restent inchangées.

Voici le détail des ajustements, effectifs immédiatement :

Compute Module 4 et 5 : +5 dollars pour le modèle 4 Go, +10 dollars pour le 8 Go

Raspberry Pi 500 (nu) : +10 dollars, pour un tarif désormais fixé à 100 dollars

Kit de développement Compute Module 5 : +5 dollars, soit 135 dollars

Raspberry Pi 3B+ : +5 dollars, pour atteindre 40 dollars

Compute Module 1 : baisse de prix de 5 dollars, désormais à 25 dollars

À noter : le kit complet Raspberry Pi 500 reste à 120 dollars, malgré une marge fortement réduite assumée par la fondation.

Une hausse (peut-être) temporaire

Raspberry Pi insiste : il ne s’agit pas d’une question de marge mais d’un coût de production inévitable. L’entreprise espère même que ces ajustements resteront temporaires et que les prix pourront redescendre une fois le marché de la mémoire stabilisé.

Pour les hobbyistes, l’impact reste limité, la plupart des cartes phares comme les Raspberry Pi 4 et Raspberry Pi 5 n’étant pas concernées. Mais pour les clients professionnels qui intègrent ces modules dans leurs produits, la facture pourrait s’alourdir sensiblement.

En clair : l’accessibilité reste l’ADN de Raspberry Pi, mais même une fondation à but éducatif ne peut échapper aux lois d’un marché de la mémoire sous tension, dopé par l’IA.