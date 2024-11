Raspberry Pi Compute Module 5 : Performances et connectivité pour les professionnels

Après une première apparition remarquée lors d’un salon technologique en Allemagne, la Raspberry Pi Foundation officialise le lancement du Raspberry Pi Compute Module 5 (CM5).

Cet ordinateur sur module compact, mesurant seulement 55 x 40 mm, reprend les performances du Raspberry Pi 5 tout en étant spécifiquement conçu pour des applications embarquées et industrielles.

Raspberry Pi Compute Module 5 : Performances de haut niveau dans un format compact

Le Raspberry Pi Compute Module 5 est équipé du processeur Broadcom BC2712 ARM Cortex-A76 quad-core cadencé à 2,4 GHz, accompagné d’un GPU VideoCore VII qui prend en charge des technologies graphiques modernes comme OpenGL ES 3,1, Vulkan 1.3, et le décodage vidéo HEVC en 4K à 60 Hz. Ce module offre ainsi des performances graphiques et multitâches adaptées à des usages variés.

En matière de mémoire, le Raspberry Pi Compute Module 5 propose des options allant jusqu’à 8 Go de RAM LPDDR4-4267, avec une version 16 Go prévue pour 2025. Pour le stockage, il est possible de choisir des configurations jusqu’à 64 Go de mémoire eMMC, avec des modèles d’entrée de gamme à partir de 16 Go.

Le module intègre également des options de connectivité avancées, notamment le Wi-Fi 5 et le Bluetooth 5.0. En termes d’interfaces, il prend en charge deux ports USB 3,2 Gen 1 à 5 Gb/s, un port Ethernet Gigabit, deux connecteurs HDMI 2.0 pour des écrans 4K/60 Hz, ainsi que deux ports MIPI DSI/CSI pour caméras ou écrans.

Un port PCIe 2.0 x1 est également inclus, permettant de connecter des périphériques rapides comme des disques SSD ou des cartes d’extension.

Compatibilité avec le Compute Module 4

Le Raspberry Pi Compute Module 5 conserve le format et les connecteurs 2 x 100 broches du Compute Module 4 (CM4), ce qui en fait un remplacement « quasi compatible ». Les cartes porteuses conçues pour le CM4 devraient fonctionner avec le CM5, bien que certaines modifications soient à prévoir en raison de changements, tels que la suppression des interfaces MIPI 2 voies au profit de deux ports USB 3.0.

Pour les utilisateurs existants, la Fondation confirme que le CM4 restera en production au moins jusqu’en 2035, garantissant une transition fluide pour ceux qui ne souhaitent pas encore adopter le CM5.

Accessoires pour une intégration simplifiée

La Raspberry Pi Foundation a également introduit une nouvelle IO Board, conçue comme une plateforme de développement et un exemple de référence pour les intégrateurs. Cette carte offre un accès complet aux capacités du Raspberry Pi Compute Module 5, avec des connecteurs GPIO, des ports HDMI, des USB 3.0, un port Ethernet Gigabit, un lecteur microSD et un emplacement PCIe M.2.

Pour compléter l’installation, des accessoires tels qu’un boîtier dédié, un dissipateur thermique passif et un kit antenne sont également disponibles. Un kit de développement est proposé pour ceux qui souhaitent une solution clé en main, incluant un module Raspberry Pi Compute Module 5, la IO Board, un boîtier, un dissipateur, une alimentation USB-C et des câbles HDMI et USB.

Une solution adaptée aux besoins des professionnels

Disponible dès maintenant à partir de 55,02 euros pour le modèle d’entrée de gamme (2 Go de RAM sans stockage), le Compute Module 5 cible les développeurs et les industriels recherchant une plateforme performante et modulaire.

Grâce à ses capacités avancées, sa compatibilité avec les cartes existantes et ses multiples options d’accessoires, le CM5 représente une solution idéale pour les projets innovants dans des domaines variés, comme l’affichage numérique, l’automatisation ou encore les systèmes embarqués.