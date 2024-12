Accueil » Raspberry Pi 500 : L’ordinateur tout-en-un abordable et puissant

Le Raspberry Pi 500 est le tout dernier ordinateur compact signé Raspberry Pi, combinant la puissance du Raspberry Pi 5 avec un clavier intégré. Ce successeur du populaire Raspberry Pi 400 offre des spécifications améliorées tout en simplifiant l’expérience utilisateur.

Désormais disponible chez les revendeurs Raspberry Pi, il vise à séduire les makers, les amateurs de DIY et même les novices à la recherche d’une solution abordable pour leurs besoins informatiques.

Le Raspberry Pi 500 adopte un design minimaliste et familier qui masque entièrement la carte électronique et les composants internes. Contrairement au Raspberry Pi 5, souvent perçu comme intimidant pour les débutants, le Pi 500 se présente comme un simple clavier. Branchez une souris et un écran, et vous êtes prêt à l’utiliser.

Cette simplicité en fait une excellente option pour remplacer un vieillissant PC. Par exemple, pour un proche utilisant encore un ancien ordinateur sous une version obsolète de Windows, le Raspberry Pi 500 est une alternative idéale.

Raspberry Pi 500, spécifications techniques : La puissance du Raspberry Pi 5

Le Raspberry Pi 500 embarque les mêmes composants puissants que le Raspberry Pi 5, notamment :

Processeur : Quad-core 64 bits ARM Cortex-A76 cadencé à 2,4 GHz.

Mémoire : 8 Go de RAM LPDDR4X.

Connectivité : Wi-Fi 802,11 ac et Bluetooth 5.0. Port Ethernet Gigabit.

Vidéo : Deux ports micro HDMI avec prise en charge de deux écrans 4K à 60 Hz.

Ports USB : Trois ports USB (deux USB 3.0 et un USB 2.0).

GPIO : En-tête de 40 broches pour l’interfaçage matériel et les projets de prototypage.

Stockage : Carte microSD de 32 Go préchargée avec Raspberry Pi OS, une distribution Linux basée sur Debian.

Malgré l’absence d’un port USB-C pour les périphériques (seulement pour l’alimentation), les ports disponibles sont adaptés à la plupart des besoins courants.

Une solution idéale pour l’éducation et les projets créatifs

Le Raspberry Pi 500 marque un retour aux origines éducatives de la fondation Raspberry Pi. Initialement conçus pour initier les jeunes à l’informatique et à la programmation, les Raspberry Pi ont évolué pour séduire également les passionnés de technologie et les clients industriels. Par exemple, les panneaux d’affichage des départs et arrivées à l’aéroport de Londres-Heathrow sont alimentés par des Raspberry Pi.

Cependant, le Raspberry Pi 500 reste fidèle à la vision éducative de la fondation. C’est un premier ordinateur parfait pour les écoles, bien plus polyvalent qu’un Chromebook ou un iPad grâce à son coût modéré, sa personnalisation et son potentiel pour encourager la créativité et l’apprentissage pratique.

Prix et disponibilité du Raspberry Pi 500

Le Raspberry Pi 500 est proposé au prix de 90 dollars, soit une légère augmentation de 20 dollars par rapport au Pi 400. Si vous recherchez un ensemble complet, le kit de bureau à 120 dollars inclut :

Un Raspberry Pi 500.

Une souris.

Une alimentation USB-C de 27W.

Un câble micro-HDMI vers HDMI.

Actuellement, seules les versions clavier UK et US sont disponibles. Des variantes pour le français, l’allemand, l’espagnol, l’italien, le japonais et les pays nordiques arriveront bientôt.

Le Raspberry Pi Monitor : un nouvel accessoire officiel

En parallèle du Pi 500, Raspberry Pi a lancé un écran officiel de 15,6 pouces, le Raspberry Pi Monitor. Affichant une résolution 1080p, cet écran portable est proposé au prix de 114,95 euros. Bien que ce produit soit moins révolutionnaire, il ravira les fans souhaitant un ensemble uniforme avec leur Pi 500.

Le Raspberry Pi 500 incarne une évolution réfléchie des ordinateurs compacts Raspberry Pi, offrant puissance, simplicité et polyvalence. Que ce soit pour un usage éducatif, des projets de prototypage ou comme poste de travail léger, il répond aux besoins d’une large gamme d’utilisateurs.

Avec un prix compétitif et des fonctionnalités qui raviront les makers comme les débutants, le Raspberry Pi 500 consolide la position de Raspberry Pi en tant que leader dans le domaine des ordinateurs abordables et innovants.