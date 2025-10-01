Accueil » Nest Cam et Doorbell 2K HDR : Meilleure image, moins de faux mouvements grâce à Gemini

Lors de son événement Google Home, le géant de Mountain View a dévoilé une nouvelle génération de caméras et de sonnettes connectées. Objectif : des images plus nettes et surtout une intégration profonde de son IA Gemini, qui transforme de simples alertes en véritables résumés intelligents.

Trois nouveaux modèles arrivent sur le marché :

Nest Cam Extérieur (Filaire, 2e gén) – 149,99 euros (ou 249 euros en pack de 2)

Nest Doorbell (3e gen.) – 179.99 dollars (non disponible en France)

Tous adoptent désormais la vidéo 2K HDR, une vision élargie (152° pour les caméras, 166° pour la sonnette avec ratio carré 1:1) et un nouveau capteur + ouverture plus large pour de meilleures performances en basse lumière.

Les images couleur tiennent plus longtemps à l’aube et au crépuscule, tout en conservant une vision infrarouge complète la nuit.

Et, les alertes visuelles sont aussi plus pratiques : les vignettes de notification zooment directement sur l’événement détecté.

Gemini booste les notifications et l’historique

Les nouvelles Nest ne se contentent plus de dire « mouvement détecté ». Grâce à la compréhension sémantique de Gemini :

Vous recevez une alerte contextualisée (« le chien sort du parc »).

Un aperçu vidéo zoomé accompagne chaque événement.

Vous pouvez interroger l’historique par langage naturel via Ask Home (« Que s’est-il passé avec le vase du salon ? »).

Bonne nouvelle : Google double l’historique gratuit, passant de 3 à 6 heures, avec clips vidéo de 10 s inclus.

De plus, la nouvelle fonction Home Brief résume les 24 dernières heures d’activité, avec la possibilité de demander un résumé plus court, plus long ou centré sur les enfants, les animaux, etc.

Design, sécurité et disponibilité

Nouvelles couleurs : Snow, Hazel, Berry, Linen.

Conception durable : matériaux résistants aux UV, emballages sans plastique.

Sécurité : chiffrement, double authentification, voyant vert actif lors de l’enregistrement.

Disponibles dès aujourd’hui aux États-Unis, Canada, Europe, Australie, Japon.

Nest Aware devient Google Home Premium

Outre le lancement de produits, Google a également annoncé que Nest Aware devient Google Home Premium :

Standard : 10 euros/mois

Avancé : 18 euros/mois (Inclus gratuitement pour les abonnés Google AI Pro et Ultra)

Autre changement majeur : toutes les fonctions Nest migrent enfin dans l’app Google Home, évitant de jongler avec deux applis.

Avec ces nouveaux modèles, Google ne cherche pas seulement à rattraper Amazon (qui vient de lancer ses caméras 4K), mais à offrir une expérience plus intelligente, contextuelle et intégrée à la maison connectée.