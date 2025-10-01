Accueil » Apple Intelligence patine : Comment l’iPhone 17 a sauvé l’action Apple de l’échec en IA ?

Apple Intelligence patine : Comment l’iPhone 17 a sauvé l’action Apple de l’échec en IA ?

En un an, l’action Apple a gagné 12,56 %, soit +28,42 dollars. Une performance solide, mais pas exceptionnelle pour le géant de Cupertino, en partie plombée par l’échec de son initiative Apple Intelligence, jugée encore trop limitée pour séduire massivement les utilisateurs d’iPhone.

Pourtant, un analyste estime qu’Apple a réussi à détourner l’attention de ses faiblesses en IA pour remettre l’iPhone au centre du récit.

Retour aux fondamentaux : un « excellent fabricant de téléphones »

Alex Kantrowitz, fondateur de Big Technology, expliquait sur CNBC qu’Apple a su « changer l’histoire ». Selon lui, l’entreprise revient à ce qu’elle fait de mieux : concevoir des smartphones attractifs.

L’analyste souligne l’accueil positif de l’iPhone 17 et du nouvel iPhone Air, vantés pour leur durabilité et leur autonomie améliorée : « Les gens veulent ces modèles parce qu’ils sont plus robustes, qu’ils ont une meilleure batterie… On parle à nouveau du produit lui-même, et les consommateurs répondent présents. Ils font la queue pour acheter, aussi bien à New York qu’en Chine, ce qui est crucial ».

Un titre qui divise les investisseurs

Si certains analystes saluent ce recentrage sur l’iPhone, d’autres restent prudents. Le fonds Macquarie Core Equity Fund a réduit de 50 % son exposition à Apple au T2 2025, estimant que la firme « ne croît plus aux rythmes historiques » à cause de la maturation de ses produits phares.

Autre signal : selon UBS, le cycle de renouvellement des iPhone atteint désormais 35 mois aux États-Unis, rallongeant l’attente entre deux achats et limitant la croissance.

Proche d’un record malgré tout

Malgré ces réserves, Apple reste en position de force : son action est à seulement 2,14 % de son plus haut historique (– 5,47 dollars). Et même si l’IA patine, la demande pour ses derniers modèles prouve que le cœur du business d’Apple continue de battre.

Bref, le géant à la pomme croquée n’a pas encore trouvé sa voie dans l’IA, mais tant que l’iPhone séduit à la fois en Occident et en Chine, Wall Street est prêt à patienter.