Google booste son AI Mode avec une recherche d’images plus « humaine » et conversationnelle

Google veut rendre vos recherches d’images aussi simples qu’une discussion entre amis. Avec sa nouvelle mise à jour de son « AI Mode », l’entreprise introduit une recherche visuelle beaucoup plus conversationnelle, pensée pour faciliter notamment le shopping en ligne.

Décrire plutôt que filtrer

Fini les cases à cocher « taille, couleur, marque ». Désormais, vous pouvez simplement décrire ce que vous cherchez, et l’IA de Google se charge du reste.

Exemple :

« Je veux un jean Levis mais pas trop large. »

Puis affiner : « Montre-moi plutôt en version longueur cheville » ou « Ajoute un effet délavé »

Résultat : une sélection visuelle d’options directement cliquables vers des sites marchands.

AI Mode permet aussi de :

Démarrer avec une photo de référence (upload ou prise de vue instantanée).

Mélanger texte et images pour raffiner une recherche.

Explorer des inspirations plus générales, comme la décoration intérieure ou la mode, sans forcément vouloir acheter.

Sous le capot de AI Mode : Gemini 2.5 et Lens

Cette évolution s’appuie sur Google Lens, Image Search et les capacités multimodales de Gemini 2.5, capables de reconnaître des détails subtils et les objets secondaires d’une image pour mieux comprendre le contexte. L’expérience devient ainsi plus riche et plus précise qu’un simple moteur d’images.

Comme toujours, le déploiement est progressif :

Langue : anglais uniquement pour commencer.

Zone : États-Unis.

Disponibilité : cette semaine, avec une arrivée progressive sur les comptes.

Avec ce nouveau pas, Google transforme la recherche visuelle en une expérience interactive et continue, où l’on affine sa requête comme dans une conversation. Un coup d’avance face à Amazon et Pinterest, qui misent eux aussi sur la recherche visuelle et le shopping par image.