Xiaomi 17 Pro : La demande est trop faible, la marque réduit ses livraisons de 20 %

En renommant ses nouveaux flagships Xiaomi 17, la marque chinoise pensait frapper fort en surfant sur le succès de l’iPhone 17. Avec un Xiaomi 17 Pro Max au look familier, une inspiration assumée du design Apple, et même un écran arrière en bonus, la stratégie marketing était audacieuse.

Mais, selon une nouvelle analyse, cela ne suffit pas à convaincre le grand public — malgré des ventes records initiales. En effet, si la gamme Xiaomi 17 a été lancée en Chine le 25 septembre et a suscité un vif intérêt, de nouvelles analyses suggèrent que la dynamique des ventes pourrait déjà ralentir.

Xiaomi réduit de 20 % les livraisons de ses Xiaomi 17

Xiaomi a présenté trois modèles cette année : les Xiaomi 17, 17 Pro et 17 Pro Max. Ils mettent en avant le Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm, des batteries plus puissantes (jusqu’à 7 500 mAh) et une caméra Leica avec une plage dynamique de 16,5 EV. Les modèles Pro et Pro Max se distinguent également par leurs fonctionnalités exceptionnelles, comme un écran AMOLED « Magic Back » de 2,9 pouces à l’arrière. Les premiers retours ont été positifs, avec de nombreuses précommandes et un engouement dès le lancement.

D’après les chiffres partagés par plusieurs analystes du secteur, Xiaomi aurait déjà réduit les livraisons de ses nouveaux modèles de 20 %. Une décision rare si tôt après un lancement, qui révèle une demande inférieure aux prévisions.

Et si la tendance ne s’inverse pas, la série Xiaomi 17 pourrait finir derrière la Xiaomi 15 en volume total de ventes.

Paradoxalement, c’est le Xiaomi 17 « standard » qui peine à convaincre, alors même qu’il adopte un design plus classique. Les modèles Xiaomi 17 Pro et 17 Pro Max, avec leur apparence calquée sur l’iPhone 17 Pro et leur écran arrière innovant, rencontrent un peu plus de succès — mais pas suffisamment pour sauver l’ensemble de la gamme.

Cette stratégie de design « inspiré d’Apple » semble donc avoir ses limites, surtout en Chine où l’iPhone 17 Pro, avec sa refonte attendue depuis des années, connaît un véritable carton.

Parallèlement, l’iPhone 17 d’Apple semble grignoter les ventes du modèle d’entrée de gamme de Xiaomi en Chine. Contrairement aux années précédentes, le modèle d’entrée de gamme d’Apple aurait connu un succès plus important que prévu grâce à des améliorations telles qu’un écran 120 Hz.

Des fiches techniques pourtant impressionnantes

Ce qui est dommage, c’est que les Xiaomi 17 Pro et Pro Max ne sont pas de simples gadgets marketing. Ils figurent parmi les premiers smartphones équipés du processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5, et leur configuration photo est bluffante — au point de faire de l’ombre au Galaxy S25 Ultra de Samsung.

Mais, malgré leurs qualités techniques, le positionnement des Xiaomi 17 semble trop calqué sur Apple, ce qui brouille leur identité auprès des consommateurs.

Si la Golden Week de la Fête nationale (du 1er au 7 octobre) ne parvient pas à inverser la tendance, Xiaomi pourrait recourir à des ajustements de prix pour stimuler les ventes. Pour l’instant, les modèles Pro et Pro Max se maintiennent, mais il est peu probable qu’ils compensent la faiblesse du modèle d’entrée de gamme.

L’IA comme prochaine bataille stratégique ?

L’analyse conclut que Xiaomi devra, à l’avenir, miser sur des innovations plus distinctives, notamment dans le domaine de l’intelligence artificielle. Apple peine encore à déployer Apple Intelligence de façon convaincante, ce qui laisse une marge de manœuvre aux concurrents. Xiaomi pourrait en profiter pour se démarquer — à condition de proposer une feuille de route IA claire et ambitieuse.

La série Xiaomi 17 prouve une chose : imiter l’iPhone, même avec brio, ne garantit plus le succès. Les consommateurs attendent désormais des produits audacieux, innovants et différenciés, surtout dans un marché saturé de flagships haut de gamme.

Reste à voir comment Xiaomi ajustera sa stratégie dans les mois à venir… et si la Xiaomi 18 osera enfin tracer sa propre voie.