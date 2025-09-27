Accueil » 27e anniversaire de Google : Retour sur l’histoire de deux étudiants devenus maîtres du Web

27e anniversaire de Google : Retour sur l’histoire de deux étudiants devenus maîtres du Web

27e anniversaire de Google : Retour sur l'histoire de deux étudiants devenus maîtres du Web

Le 27 septembre 2025, Google célèbre son 27e anniversaire avec un Doodle spécial sur sa page d’accueil, mettant à l’honneur son tout premier logo de 1998. Un hommage nostalgique à une aventure qui a commencé dans une chambre d’étudiants… avant de révolutionner la planète numérique.

De Stanford à la Silicon Valley : une emblématique success story

L’histoire de Google débute en 1995, sur le campus de Stanford University, où Larry Page et Sergey Brin, deux doctorants, travaillent sur un projet de moteur de recherche baptisé BackRub. Leur innovation : l’algorithme PageRank, qui classe les pages web selon leur importance en fonction des liens entrants.

En 1998, ce projet devient Google Inc., nom inspiré du terme mathématique « googol » (1 suivi de 100 zéros), reflétant leur ambition d’organiser toute l’information mondiale et la rendre accessible et utile.

Une expansion fulgurante et des services devenus incontournables

Dès ses premières années, Google ne se limite pas à la recherche. Le géant du web lance :

Gmail (2004),

Google Maps (2005),

Google Chrome (2008),

Android, aujourd’hui l’OS mobile le plus utilisé au monde.

En 2015, l’entreprise se réorganise sous une nouvelle entité : Alphabet Inc., afin de mieux structurer ses multiples projets — des smartphones Pixel à l’IA Gemini, en passant par le cloud et la recherche quantique.

Un Doodle chargé d’histoire : retour à l’essence de Google

Le Doodle du jour reprend fidèlement le design du premier logo de Google. Un clin d’œil aux débuts modestes de l’entreprise, lorsqu’en août 1998, un chèque de 100 000 dollars signé Andy Bechtolsheim (cofondateur de Sun Microsystems) permet à Larry et Sergey de fonder officiellement la société.

Ils s’installent alors dans un garage de Menlo Park, appartenant à Susan Wojcicki, future PDG de YouTube. Le bureau ? Des tapis bleus, une table de ping-pong, un serveur construit en LEGO, et un chien nommé Yoshka.

Google 27 ans : les messages d’anniversaire affluent

À l’occasion de cet anniversaire, de nombreux internautes et employés partagent leurs messages de joyeux anniversaire à Google, célébrant l’impact colossal de ses services : Gmail, Android, Google Maps, YouTube, et bien plus.

L’entreprise profite également de l’événement pour rappeler sa mission initiale, toujours d’actualité : faciliter l’accès à l’information pour tous. Et avec ses nouvelles avancées en IA (notamment le modèle Gemini), Google regarde clairement vers l’avenir.

Quand fête-t-on l’anniversaire de Google ?

Officiellement fondée le 4 septembre 1998, Google a cependant choisi de célébrer son anniversaire chaque 27 septembre, date désormais traditionnelle des Doodles d’anniversaire.

Aujourd’hui, Google compte des milliards d’utilisateurs à travers le monde, des centaines de services, et une influence technologique majeure. De la chambre d’étudiant au Googleplex de Mountain View, la société a parcouru un chemin impressionnant — mais l’esprit d’innovation reste inchangé.

En 27 ans, Google est passé de deux étudiants un peu idéalistes à une entreprise pilier du numérique mondial. Ce Doodle rétro n’est pas seulement un regard vers le passé, c’est aussi un rappel des valeurs fondatrices et un signal fort : l’aventure continue.