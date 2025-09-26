Accueil » Raspberry Pi 500+ : Un PC ARM complet, dans un clavier mécanique RGB

Raspberry Pi 500+ : Un PC ARM complet, dans un clavier mécanique RGB

Raspberry Pi dévoile aujourd’hui le Raspberry Pi 500+, un ordinateur tout-en-un au format clavier, combinant la simplicité des précédents modèles avec des performances et des finitions premium.

Proposé à 204 euros, ce nouveau modèle s’adresse aussi bien aux passionnés de Linux qu’aux bidouilleurs à la recherche d’un poste de travail ARM puissant, compact et personnalisable.

Raspberry Pi 500+ : Un vrai PC Linux dans un clavier rétro-futuriste

S’inspirant du Raspberry Pi 500, le 500+ embarque le processeur ARM Cortex-A76 quadricœur à 2,4 GHz du Raspberry Pi 5, mais y ajoute de nombreux raffinements :

16 Go de RAM LPDDR4X

SSD NVMe 256 Go intégré via un port M.2 (2280)

Clavier mécanique avec interrupteurs Gateron KS-33 Blue

Touches rétroéclairées RGB personnalisables

Firmware QMK open source pour la gestion des effets lumineux et des raccourcis

Connectivité complète : Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, Ethernet Gigabit

Un clavier mécanique pensé pour les développeurs… et les esthètes

Le Raspberry Pi 500+ adopte un design « tout-en-un » à la Commodore 64, avec une touche moderne : un clavier mécanique RGB de qualité, des capuchons de touches peints et gravés au laser, et la possibilité de remplacer chaque touche individuellement.

Le tout livré avec un extracteur de touches pour faciliter la personnalisation avec des jeux de keycaps aftermarket.

Caractéristiques techniques principales :

Processeur : Broadcom BCM2712 (Cortex-A76, 2,4 GHz)

Mémoire vive : 16 Go LPDDR4X-4267

Stockage : SSD NVMe 256 Go (M.2), + lecteur microSD

Affichage : 2 ports micro HDMI (double affichage 4K)

Ports : 2x USB 3.0 1x USB 2.0 1x USB-C (alimentation) 1x Gigabit Ethernet 1x lecteur microSD 40 broches GPIO à l’horizontale

Connectivité sans fil : Wi-Fi 5 (802.11 ac), Bluetooth 5.0

Système d’exploitation : Raspberry Pi OS préinstallé (Linux)

Format : Clavier tout-en-un

Prix et disponibilité

Le Raspberry Pi 500+ est commercialisé au prix public conseillé de 204 euros via les revendeurs agréés. Une version Desktop Kit inclut une souris Raspberry Pi, une alimentation 27W USB-C, un câble micro HDMI vers HDMI de 2 mètres, ainsi que le guide Raspberry Pi (5e édition).

Une nouvelle ère pour les PC tout-en-un ARM

Avec son format ultra-compact, sa puissance et sa personnalisation, le Raspberry Pi 500+ s’adresse aux makers, développeurs, étudiants et amateurs de clavier mécanique. Il allie praticité, performance et fun, le tout sous Linux.