Proton Mail lance de nouvelles applications iOS et Android plus rapides et privées

Proton Mail vient de dévoiler ses toutes nouvelles applications mobiles pour iOS et Android, entièrement reconstruites pour offrir une expérience plus rapide, plus intuitive et toujours axée sur la confidentialité.

Elles sont disponibles dès aujourd’hui et sont déployées progressivement.

Proton Mail : Des performances doublées

Selon Proton, les actions quotidiennes, comme faire défiler, archiver ou répondre à un e-mail sont désormais deux fois plus rapides. Une avancée notable, surtout si l’on compare à Gmail ou Outlook, où la fluidité laisse parfois à désirer.

En plus de cette optimisation, le design a été nettoyé et simplifié, avec une navigation plus intelligente et un accès facilité aux fonctions essentielles.

Mode hors ligne complet

Grande nouveauté : Proton Mail permet désormais de lire, rédiger et organiser ses e-mails sans connexion Internet. Dès que vous vous reconnectez, vos actions se synchronisent automatiquement. Une fonctionnalité rare dans les clients mail orientés confidentialité, qui renforce la viabilité de Proton Mail comme alternative sérieuse aux services de Big Tech.

Autre changement majeur : les apps iOS et Android partagent désormais 80 % de leur code source. Résultat :

Les deux plateformes reçoivent les mêmes fonctionnalités en même temps.

Les mises à jour sont déployées plus rapidement.

L’expérience utilisateur est harmonisée, quel que soit l’appareil.

Une vision centrée sur l’utilisateur

« Depuis le premier jour, Proton Mail a été construit à partir des retours de la communauté. Ces nouvelles applications montrent ce qui est possible quand on n’a pas à monétiser les données des utilisateurs : un service plus rapide, plus propre et plus privé », a déclaré Anant Vijay Singh, Product Lead chez Proton Mail.

La mise à jour de Proton Mail peut être installée manuellement depuis l’App Store, et le déploiement est progressif depuis le Google Play Store. Pas encore reçu ? Pas d’inquiétude : le déploiement global est en cours et peut prendre quelques jours.