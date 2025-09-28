Accueil » Google Play Store lance Level Up : un programme pour récompenser les jeux Android de qualité

Le Google Play Store va enfin s’attaquer à l’un de ses plus gros problèmes : la surabondance de jeux peu aboutis, remplis de publicités et souvent frustrants.

Pour inverser la tendance, Google vient d’annoncer Google Play Games Level Up, une initiative qui vise à encourager les développeurs à créer des expériences plus modernes, plus fluides et surtout plus respectueuses des joueurs.

Qu’est-ce que Google Play Level Up ?

Le principe est simple : Google promet aux développeurs qui respectent certaines règles de meilleure visibilité dans le Play Store et davantage d’outils promotionnels.

Autrement dit, si un studio propose un jeu plus abouti et plus convivial, il sera récompensé par une mise en avant auprès des joueurs.

Les trois grands axes du programme sont :

Continuité de jeu : grâce aux sauvegardes dans le cloud et aux connexions simplifiées, les joueurs doivent pouvoir passer d’un smartphone à une tablette ou à un PC sans perdre leur progression.

Parcours gratifiants : Google encourage les studios à proposer des succès et récompenses plus significatifs, allant au-delà des simples « +1 niveau atteint », pour rendre chaque étape plus engageante.

Jeu multiplateforme : le programme pousse à l’intégration du support manette, clavier et souris, ainsi qu’à la compatibilité avec Google Play Games sur PC, afin d’offrir plus de liberté dans la manière de jouer.

Pourquoi c’est important pour Android gaming ?

Depuis des années, l’App Store d’Apple bénéficie d’une image plus premium et mieux contrôlée, notamment grâce à son service Apple Arcade. En comparaison, le Play Store a souvent été critiqué pour être un « far west » du mobile gaming, rempli de titres clonés ou hyper monétisés.

Avec Level Up, Google ne copie pas le modèle fermé d’Apple, mais préfère offrir des incitations positives. Plutôt que d’imposer des règles strictes, la firme propose des récompenses trop intéressantes pour être ignorées.

Pour les joueurs, cela signifie qu’il sera bientôt plus facile de trouver des jeux qui respectent leur temps, leur progression et leur confort.

Un calendrier un peu lointain

Le seul bémol : le programme ne sera pas appliqué du jour au lendemain. Le premier jalon majeur est fixé à juillet 2026, laissant aux développeurs largement le temps d’adapter leurs jeux. Cela implique que l’impact réel ne se fera sentir qu’à moyen terme.

Mais, il s’agit malgré tout d’une décision stratégique bienvenue, qui pourrait hisser la qualité du jeu mobile Android à un tout autre niveau.

Avec Level Up, Google choisit une approche pragmatique : récompenser au lieu de sanctionner. Si les développeurs jouent le jeu, les joueurs Android pourraient bientôt profiter de titres plus soignés, plus immersifs et plus durables.

Une évolution attendue depuis longtemps, qui pourrait enfin faire du Play Store une vitrine plus attractive pour le gaming mobile.