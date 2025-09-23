Accueil » vivo Watch GT 2 et TWS 5 : lancement officiel avec la série vivo X300 le 13 octobre

vivo vient de lever le voile sur le design de sa prochaine montre connectée vivo Watch GT 2 et de ses nouveaux écouteurs sans fil vivo TWS 5.

Ces produits seront officiellement lancés le 13 octobre à 19 h (heure de Chine), lors du grand événement où la marque présentera également sa nouvelle série vivo X300 et la tablette vivo Pad 5e.

vivo Watch GT 2 : élégance et endurance

La vivo Watch GT 2 se distingue par un écran haute luminosité entouré de bords ultra-fins. Elle proposera des cadrans personnalisables grâce à une fonction photo en un clic, permettant d’afficher ses images favorites directement sur la montre.

Côté autonomie, Vivo promet jusqu’à 33 jours en veille Bluetooth, un argument fort face aux concurrentes du marché. La montre sera déclinée en deux finitions de boîtier et proposée avec trois coloris de bracelets, pour s’adapter aux goûts de chacun.

Vivo TWS 5 : réduction de bruit jusqu’à 60 dB

Les écouteurs vivo TWS 5 seront eux aussi dévoilés lors de l’événement. Ils inaugurent la technologie « Deep Sea Smart Noise Cancellation », capable d’offrir une réduction de bruit active allant jusqu’à 60 dB.

Ils pourront également basculer entre trois appareils issus de différents écosystèmes, une fonction bienvenue pour ceux qui jonglent entre smartphone, tablette et PC. Niveau design, les vivo TWS 5 adoptent un format intra-auriculaire aux lignes plus marquées que la génération précédente (vivo TWS Air 3), et seront disponibles en blanc, violet et bleu.

Un modèle vivo TWS 5 Hi-Fi est également mentionné dans les listings officiels, mais ses spécifications restent à confirmer.

Un lancement aux côtés de la série Vivo X300

Ces nouveaux produits accompagneront la présentation des vivo X300 et vivo X300 Pro, positionnés comme les flagships photo de l’année. On sait déjà que les deux modèles profiteront d’un design raffiné avec module photo circulaire, dos en verre sculpté et technologie « suspended water droplet ».

Côté photo, le vivo X300 Pro sera équipé d’un impressionnant téléobjectif Zeiss APO de 200 mégapixels (85 mm), tandis que le modèle standard profitera lui aussi d’un capteur Zeiss de 200 mégapixels. Les deux smartphones embarqueront le Dimensity 9500 de MediaTek, l’OS OriginOS 6, le Blueprint V3+ imaging chip, ainsi qu’un écran OLED BOE Q10 Plus.

Avec la vivo Watch GT 2, les vivo TWS 5 et la série vivo X300, Vivo prépare son plus grand événement matériel de l’année. La marque ambitionne ainsi de renforcer son image premium, en misant à la fois sur la photographie mobile et sur un écosystème complet de wearables et d’accessoires audio.