Accueil » Huawei MatePad Air 2025 : une tablette qui mise sur vos yeux (et l’IA)

Huawei MatePad Air 2025 : une tablette qui mise sur vos yeux (et l’IA)

Huawei MatePad Air 2025 : une tablette qui mise sur vos yeux (et l’IA)

Alors que l’intelligence artificielle s’impose comme la tendance phare en 2025, Huawei prend tout le monde à contre-pied en mettant l’accent sur… le confort visuel. Avec la MatePad Air 2025, la marque chinoise lance une tablette haut de gamme pensée autant pour les créatifs que pour les professionnels, avec une technologie anti-reflet inédite.

Et bien sûr, l’IA maison n’est pas en reste.

La MatePad Air 2025 se décline en deux versions : une classique, et une édition Soft Light équipée d’un traitement nano-gravé de précision. Cette technologie réduit les points de flash de l’écran jusqu’à 50 %, limitant la fatigue visuelle et les reflets lumineux. Une autre nouveauté baptisée « Cloud Clear Soft Light » permet des réflexions diffuses, offrant une meilleure lisibilité, même dans les environnements très lumineux.

Une attention particulière a été portée à l’ergonomie visuelle, Huawei visant ici un public étudiant, professionnel et artistique.

MatePad Air 2025 : Une dalle LCD à 144 Hz ultra-fluide et riche en couleurs

L’écran affiche une résolution 2800 x 1840 pixels sur 12 pouces, pour une densité de pixels optimale. Il couvre la gamme de couleurs cinéma P3, supporte le HDR Vivid, et adopte un format 3:2 — offrant environ 10 % de surface utile en plus pour les documents, feuilles de calcul ou la prise de notes.

Avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, la MatePad Air 2025 assure une fluidité optimale pour le multitâche, le dessin numérique ou les vidéos.

Huawei adopte ici un design « macaron », au rendu nacré et irisé. La finition est obtenue grâce à un procédé d’électrophorèse perlé, évoquant une texture douce et lumineuse.

La tablette est disponible en plusieurs coloris pastel : Vert Prairie (Grass Green), Rose Sakura, Blanc Plume et Gris Fumé. Avec seulement 5,9 mm d’épaisseur pour 555 g, elle offre une portabilité exemplaire, sans sacrifier la robustesse grâce à un châssis en métal unibody.

L’IA intégrée dans l’écosystème HarmonyOS

Huawei pousse plus loin son écosystème HarmonyOS avec des applications natives enrichies par l’assistant Xiaoyi :

Résumé intelligent de documents

Traduction instantanée en écran partagé

Reconnaissance des formules mathématiques manuscrites

Conversion vocale en texte

Le nouveau stylet M-Pencil Pro intègre un bouton intelligent Star Ring, invisible, pour lancer des commandes IA à la volée.

Expérience multimédia et connectivité au top

La MatePad Air 2025 est aussi conçue pour le divertissement :

6 haut-parleurs avec caissons acoustiques surdimensionnés

Technologie Huawei Sound pour une restitution audio riche

Wi-Fi 7 pour des connexions ultra-rapides

NearLink pour une synchronisation instantanée des accessoires

Prix et déclinaisons

En Chine, la MatePad Air 2025 classique arrive au prix de 2 999 ¥ pour 12 Go RAM et 256 Go stockage (classique). Le modèle Soft Light Edition doté de 12 Go RAM et 256 Go de stockage est vendu au prix de 3 299 ¥. Les dates de lancement international n’ont pas encore été officialisées, mais une présentation mondiale est attendue à l’automne 2025.

Avec la MatePad Air 2025, Huawei réussit un subtil équilibre entre esthétique, performance et bien-être visuel. À l’heure où les tablettes rivalisent sur la puissance brute et l’IA générative, le constructeur chinois parie sur une approche plus humaine, plus ergonomique, et toujours connectée à son écosystème HarmonyOS. Le modèle Soft Light, notamment, pourrait séduire tous ceux qui passent de longues heures devant leur écran… sans sacrifier la précision.