Notion Calendar : la nouvelle application de calendrier pour une planification intuitive et rapide

Les utilisateurs de Notion demandent depuis des années un système de calendrier intégré. Aujourd’hui, Notion répond à cette demande. En effet, la célèbre plateforme de productivité, Notion, ajoute une application de calendrier qui, selon l’entreprise, éliminera une grande partie des clics fastidieux auxquels sont habitués les utilisateurs de logiciels concurrents.

« Même si les calendriers numériques sont en quelque sorte la principale façon dont nous gérons nos journées, si nous sommes honnêtes, il n’y a pas vraiment eu beaucoup d’innovation dans ce domaine », déclare Raphael Schaad, chef de produit pour Notion Calendar. « Il ne s’est rien passé au cours de la dernière décennie ».

Et si Notion Calendar — disponible depuis mercredi pour Windows, Mac et iOS, ainsi que sur le Web — offre de nombreuses fonctionnalités familières telles que la programmation d’événements, la gestion des rendez-vous et la prise en charge de la réservation de ressources telles que les salles de conférence, le logiciel est conçu pour rendre toutes ces tâches plus rapides et plus conviviales que dans les applications concurrentes. Les raccourcis clavier sont également une option pour ceux qui les trouvent plus rapides que la souris.

Les événements sont faciles à reprogrammer par glisser-déposer, le programme d’une journée peut être consulté en un coup d’œil à partir de la barre de menu d’un ordinateur, et il est possible d’inviter quelqu’un à choisir l’une des heures possibles pour une réunion en quelques clics seulement et sans avoir besoin d’un logiciel externe, explique la société.

Notion Calendar hérite de nombreuses idées de Cron, une startup de logiciels de calendrier financée par Y Combinator, fondée par Schaad et rachetée par Notion en 2022. Mais, la nouvelle application s’intègre aussi naturellement aux fonctionnalités existantes de Notion, ce qui facilite la création d’un document Notion à partager avec une invitation à une réunion ou la réservation de temps pour des tâches importantes sur un calendrier de gestion de projet Notion avant qu’une journée d’échéance ne soit embourbée dans des réunions.

« Sinon, la journée se déroule et toutes les tâches réelles que je dois accomplir et qui ne sont pas des réunions ne sont pas effectuées à la fin de la journée », explique Schaad.

Disponible gratuitement par tous

D’autres types de fichiers, ainsi que des liens vers des salles de réunion sur des logiciels de vidéoconférence comme Zoom, sont également faciles à partager, et le logiciel s’intègre directement à Google Agenda. Les utilisateurs peuvent relier plusieurs calendriers, comme un calendrier professionnel et un calendrier personnel, afin de voir tous leurs événements en un coup d’œil et de bloquer rapidement du temps pour des événements personnels programmés sur un calendrier professionnel sans nécessairement partager les détails avec leurs collègues.

Pour l’instant, d’autres calendriers tels que Microsoft Outlook ne sont pas pris en charge, mais ils pourraient l’être à l’avenir. « Nous avons appris qu’une grande majorité des utilisateurs de Notion sont dans l’écosystème Google, nous donnons donc la priorité au lancement », explique Schaad.

Notion Calendar est le premier produit de l’entreprise à être séparé de l’application principale, et il est disponible gratuitement au téléchargement et à l’utilisation, avec ou sans compte Notion existant.